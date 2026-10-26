Mike Tyson İstanbul'a geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, ailesiyle İstanbul'a geldi. Mike Tyson, özel TV dizisinde rol alacak.
Ailesiyle İstanbul'a gelen ünlü boksör İstanbul Havalimanı'nda bulunan JETEX özel terminalinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Tyson, özel bir televizyon kanalında yayınlanan dizide rol alacak.
Terminal çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tyson, "Türkiye futbol ligini takip ediyor musunuz" sorusuna "Sadece Brezilya ve Arjantin ligini takip ediyorum" yanıtını verdi.
Açıklamalarının ardından gazetecilere teşekkür eden Tyson havalimanından ayrıldı.