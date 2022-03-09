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Teknoloji MiG-29 nedir kim üretmekte? MiG-29 teknik özellikleri neler? MiG-29 F-16 farkı ne?
Teknoloji

MiG-29 nedir kim üretmekte? MiG-29 teknik özellikleri neler? MiG-29 F-16 farkı ne?

MiG 29 nasıl bir uçak? MiG-29 uçağı nedir, özellikleri neler? Polonya, MIG-29 uçaklarını Ukrayna’ya gönderilmek üzere ”hemen ve ücretsiz" ABD'ye vermeye hazır olduğunu açıkladı. Polonya'nın Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya kendi MiG-29'larını vereceği ve buna karşılık ise ABD'nin Polonya'ya F-16 vereceği iddia edilmişti. Peki MiG-29 nedir? MiG-29 teknik özellikleri neler? MiG-29 F-16 farkı ne? MiG-29 kullanan ülkeler hangileri?

Yeniakit Publisher
2022-03-09 08:11:00 - 2022-03-09 08:17:26
MiG-29 nedir kim üretmekte? MiG-29 teknik özellikleri neler? MiG-29 F-16 farkı ne?

Mikoyan MiG-29 (Rusça: Микоян МиГ-29; NATO rapor ismi '"Fulcrum"'), Mikoyan Gureviç tarafından 1977 yılında üretilmiştir. Dördüncü jenerasyona ait, üstün manevra yetenekli bir kısa menzil hava muharebe ve savunma uçağıdır. Birçok ilklere imza atan MiG-29, ilk iki alternatifli hava alıklarına sahip uçaktır. Ham zeminli pistlerden kalkış yaparken yerden fırlayan yabancı cisimlerin motora zarar vermemesi için ön hava emişlerini kapatıp gövde üstünde, kokpitin iki yanındaki klapeleri açarak emiş yapar. MiG-29 aynı zamanda ilk turbofan motorlu hava muharebe uçağıdır. Tek kişilik ve çift motorlu bu uçağın NATO ve batıdaki karşılıkları F-15,F-16,F-18 dir. 28 ülkede kullanılmaktadır.

MiG 29

Su-27’lerle birlikte Rus Hava Kuvvetleri’nin ana avcı gücünü oluşturmaktadır. En son modelleri olan MİG-29SMT ve iki kişilik MiG-29UBT’ler HUD, MFD, HOTAS gibi modern elektronik cihazlarla donatılmış, menzili 3500 km’ye çıkarılmış; kara saldırı görevlerini üstlenebilecek tarzda modernize edilmiştir. Havada bir sefer yakıt ikmali ile menzili 5500km’ye çıkmaktadır. Üstün manevra yeteneğine sahiptir. Dünyanın ilk kaska monteli nişanlama sistemine sahip uçağıdır. Motoru nükleer bir saldırıdan sonra da uçabilecek şekilde dizayn edilmiştir. 11G Manevra kabiliyetine sahiptir ki bu manevradan fazlasına MiG-29 izin vermediği için değil hiçbir pilot 11G'nin üzerine dayanamadığı için çıkılamamıştır, gerçekte MİG-29'un tam manevra sınırı bilinmemektedir. Ayrıca MİG-29'un "Cobra" veya burun kaldırma denen bir manevrası vardır ki özellikle itdalaşında ona ezici bir üstünlük verir. Pilot fırlatma koltuğu yere 200 metre mesafede dahi çalışmaktadır. Bu da pilot güvenliğini arttırıcı bir etkendir. Her biri kilotonluk olmak üzere 6 tane nükleer bomba taşıma kapasitesine sahiptir.

mg29

MiG-29 hangi ülke kullanıyor?

 Cezayir:

 Azerbaycan: 11 MİG-29S, 3 MİG-29UB

 Bangladeş: 8

 Belarus: 18 MİG-29B,12 MİG-29 BM ve 8 MİG-29UB

 Bulgaristan: 15 MİG-29S ve MİG-29UB

 Küba: 14 MiG-29B ve 2 MiG-29UB

 Eritre: 8 MİG-29

 Macaristan

 Hindistan: 56 MiG-29B ve 6 MiG-29UPG

 İran: 21 MiG-29A ve 5 MiG-29UB

 Kazakistan: 12 MiG-29, 2 MiG-29UB ocak 2018 itibarıyla.

 Kuzey Kore: 35 MiG-29B ve 5 MiG-29UB

 Malezya: 10 MİG-29N ve 2 MiG-29NUB

 Özbekistan: 30

 Peru: 8 MİG-29,3 MiG-29SE ,6 MiG-29SMP ve 2 MiG-29UBP

 Polonya: 25 MİG-29A ve 6 MİG-29UB

 Rusya: 254

 Sırbistan: 3 MiG-29B ve 1 MiG-29UB

 Slovakya: 10 MiG-29AS ve 2 MiG-29UBS

 Sudan: 24

 Syria: 46

 Türkmenistan: 20

 Ukrayna: 70

 Yemen: 20 MiG-29SMT ve 5 MiG-29UBT

MiG-29 genel özellikler

MiG-29 FULCRUM (MIKOYAN-GUREVICH).png

Mürettebat: 1

Uzunluk: 17.32 m (57 ft 10 in)

Yükseklik: 4.73 m (15 ft 6 in)

Kanat açıklığı: 11.36 m (37 ft 3 in)

Kanat Alanı: 38 m² (410 ft²)

Boş ağırlığı: 11,000 kg (24,251 lb)

Yüklü ağırlığı: 14,900 kg (32,849 lb)

Azami Kalkış Ağırlığı: 18,000 kg (39,683 lb)

Motor: 2 × Klimov RD-33 Artyakıcı turbofan, 8,300 kgf (81.4 kN, 18,300 lbf) her biri

Performans

Azami hız: 2.25 Mach (2,400 km/s, 1,490 mph), alçak irtifada: 1.25 Mach (1,500 km/s, 930 mph)

Menzil: 1,430 km (770 nmi, 890 mi) (dahili yakıt ile birlikte)

Azami irtifa: 18,000 m (59,000 ft)

Tırmanış değeri: ilk: 330 m/s, ortalama: 109 m/s 0–6000 m (65,000 ft/dk)

Kanat yüklemesi: 403 kg/m² (82 lb/ft²)

İtici Güç/Ağırlık oranı: 1.09

Uçakta;

1 Adet 30 mm top

AAM (Hava Hava) görevleri için:

AA-8, AA-10, AA-11 füzelerini kullanmaktadır.

AGM (Hava Yer) görevleri için:

AS-12, AS-14 füzeleri vardır.

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