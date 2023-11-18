Mide bulandıran görüntülerin adresi Adana! İğrençlikte gerçekten son nokta! Yarı çıplak halde, utanmadan bunu yaptı

Sosyal medyadan yayılan bir görüntü izleyenlerin midesini bulandırdı. Bir adamın yarı çıplak bir şekilde dana ayağı temizlediği anlar olay yarattı.

Adana'da çekildiği ileri sürülen görüntüler izleyenleri şoke etti. Sosyal medyadan yayılan görüntülerde bir adam yarı çıplak şekilde restoranın mutfağında dana ayağı temizledi. Yerlerin çamur olduğu ortamda , dana ayaklarının kazanın içinde kürekle haşlandığı görüldü.

Adamın yarı çıplak bir şekilde tüm hijyen kurallarından uzak yaptığı bu dana ayağı temizliği izleyenlerin midesini bulanırdı.

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