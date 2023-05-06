Miçotakis duyurdu: F-35'ler 2028 yılında teslim alınacak

Patras’ta partisinin toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sipariş edilen F-35 savaş uçaklarının 2028 yılında teslim alınacağını açıkladı. Pentapostagma tarafından yapılan habere göre Miçotakis, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan’ın sesi Brüksel’den Amerikan Kongresi’ne kadar her yerde duyuluyor ve ülkemiz bir enerji üssüne, bir kahramana dönüşüyor. Ekipman programlarımız tamamlanacak. 2028’de ilk F-35 savaş uçağını alacağız. Bu uçaklar, dünyanın en modern uçağına hizmet etmek için 150 milyon eurodan fazla yatırımın yapılacağı Andravida’da konuşlanacak."

Yunanistan’dan F-35 savaş uçağı tedariki

Yunanistan merkezli SKAİ tarafından yapılan habere göre Yunanistan, 40 adet F-35 savaş uçağı tedariki için ABD’ye resmi talepte bulunmuştu.

Bu kapsamda Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin süreci hızlandırmak için ABD’yi ziyaret edeceği aktarılmıştı. Yunanistan’ın F-35 savaş uçağı alacağına dair iddialar geçtiğimiz senelerde ortaya çıkmıştı.

İlk olarak Estia Gazetesi’ne dayandırılan habere göre Yunanistan’ın Amerika Birleşik Devletleri’nden 20 adet F-35 savaş uçağı alacağı iddia edilmişti.

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Haberde Yunanistan’ın F-35 savaş uçaklarına sahip olacağı iddiası kadar şaşırtıcı olan bir başka önemli nokta ise teslim edileceği iddia edilen uçaklardan altısının Türkiye’ye teslim edilmeyen uçaklar olmasıydı.

Yunanistan, modernize edilen F-16 Block 52 savaş uçaklarını teslim almıştı

Hürriyet tarafından yapılan habere göre Yunanistan, modernizasyonu tamamlanan F-16 Block 52 tipi ilk iki savaş uçağını, 12 Eylül 2022 tarihinde Amerikalı üreticiden teslim almıştı.

Yunan Hava Kuvvetleri’ndeki 83 adet “F-16 Block 52” tipi savaş uçağının “Viper” seviyesine dönüştürülmesi projesi çerçevesinde Amerikalı Lockheed Martin tarafından modernizasyonu tamamlanan ilk 2 uçak, Atina yakınlarındaki Tanagra ilçesinde bulunan Yunan Havacılık Sanayisi (EAB) tesislerinde düzenlenen törenle teslim alınmıştı.

Yunanistan’ın 2017 yılında ABD ile yaptığı anlaşma kapsamında yıl sonuna kadar modernizasyonu tamamlanmış 6 ila 8 adet F-16’nın, Yunan Hava Kuvvetleri’ne teslimi planlanıyordu.

Yaklaşık 2 milyar dolara mal olacak 83 uçağın modernizasyonu 2027’de tamamlanacak. Bu kapsamda bazı montaj çalışmalarının EAB tesislerinde yapıldığı aktarılmakta.

DefenceTürk