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Aktüel

MHP'li Aycan: "Toplumun yüzde 60'ı hastalık geçirirse salgını önleriz' yaklaşımı doğru değil"

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:02:25 -
MHP'li Aycan: "Toplumun yüzde 60'ı hastalık geçirirse salgını önleriz' yaklaşımı doğru değil"

TBMM (AA) - MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kovid-19 salgınında "sürü bağışıklığı" yaklaşımının doğru olmadığını söyledi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de kovid-19 salgınının pik yapmasından sonra düşüşün yavaş seyrettiğini belirterek, birinci dalganın hala sürdüğünü ifade etti.

Dünyada da birinci dalganın devam ettiğini anlatan Aycan, hiçbir ülkede vakaların sıfırlanmadığına dikkati çekti.

Aycan, Türkiye'de bazı kişilerin sürü bağışıklığını gündeme getirdiğini, salgının sürü bağışıklığıyla önlenebileceği şeklinde söylemler olduğunu anımsatarak, "Bu çok tehlikeli, yanlış ve bilimsel olmayan bir yaklaşımdır. 'Yüzde 60 toplumsal bağışıklık oluşursa salgın önlenir.' yaklaşımı doğru değil. Yüzde 5'inin çok ağır seyrettiği ve yüzde 2,6'sının da ölümle sonuçlandığı bir salgında sürü bağışıklığını gündeme getirmek çok tehlikelidir." diye konuştu.

Kovid-19 rahatsızlığının her yaşta ölümle sonlanabileceğine dikkati çeken Aycan, mevcut önlemlerin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.



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