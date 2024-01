MHP'den Murat Kurum açıklaması!

MHP'li Bülbül, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'e kjonuştu.

Murat Kurum'un adaylığı hakkında değerlendirmede bulunan MHP'li Bülbül, şunları söyledi:

"Çalışma tarzıyla, duruşuyla ve birikimiyle İstanbul'a çok iyi hizmetler verebileceğini görüyorum."

MHP'li Bülbül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

Yargıtay-AYM tartışması

Bu meseleyi sadece Can Atalay konusuyla kısıtlarsak yanlış olur diye düşünüyorum. Can Atalay'ın şahsı bizim için önemli değil, hakkında karar verilmiş bir kişi. Can Atalay yapmış olduğu bireysel başvuruda 120 bin başvurudan biridir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siz sadece yargısal bir denetim yapmıyorsunuz demektir. HDP ile yapılan kapatma davasıyla ilgili konuşulacak bir şey mi kaldı? Nedir sizin yapmaya çalıştığınız şey. Terör örgütü elebaşına Meclis'ten gönderdikleri selamları görüyoruz. Siz AYM olarak neyi bekliyorsunuz? Can Atalay meselesi olduğu zaman hemen çok hızlı bir karar. Peki siz bu şekilde siyaseti de yönlendirecek bir rol peşindeyseniz bu olmaz.

Özgür Özel'in cellat benzetmesi

Kendi hakimleri istedikleri kararları çıkarınca Özgür Özel şak şak alkışlasın. Yargıtay üyeleri için cellat benzetmesi yapsın.

Geçen terörü kınadığımız bir metin vardı, tartışmadan çok uzak bir metindi. Özgür Özel, kendisinin içerisine dahil olmadığı bir metin olmadığı için reddetti.

Liderlik makamı bu tür şeyleri kaldırabilecek bir makam değildir. Bu değerlendirmeler de aynı manada çok ham, iyi düşünülmemiş, ülkemize fayda getirmeyecek çalışmalar.

2023 seçimleri sonrasında muhalefette bir hasar tespiti yaptığınızda, muhalefetin yaşadığı bir bozgun. Siyasi partiler nazarında değerlendirmiyorum. Büyük bir bozgun içerisindeler.

Tepki çeken diziler

3-4 sene önce insanların psikolojik durumlarına göre diziler furya olmuştu. Şimdi de toplumsal sinir uçlarını tahrik eden çalışmaların olduğunu görüyoruz. Bunları bir kurgunun parçası olarak değerlendirmek zorundayız.

Türkiye'yi iç tartışmaya yönelik tartışmalar başladığında bölgemizde bir şeyler oluyor.

Kaynak: Haber 7