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MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'dan istifa açıklaması

MHP İzmir Milletvekili Vural, Meral Akşener'in kurduğu partiye katılacağı iddialarını yalanlayarak MHP'de hizmetlerine devam edeceğini söyledi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:48
MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'dan istifa açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında yapılan pazarlıklar sonucunda, 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçmek üzere CHP'den istifa etti. 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi yapılan bu ittifakın ardından, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın da Akşener'in partisine geçeceği yönünde haberler servis edildi.

"MHP MİLLETVEKİLİ OLARAK HİZMETE DEVAM"

Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yapan Vural, "İstifa haberleri külliyen uydurmadır. Dün MYK, il başkanları ve MV Ortak toplantısındaydım. Bugün Gürcistan’da Partimizi temsilen uluslararası toplantıdayım. MHP Milletvekili olarak hizmete devam." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:48
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