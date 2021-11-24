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Aktüel Mezun olamadan şehit olmuşlardı! Diplomaları, 100 yıl sonra lise öğrencilerine verildi
Aktüel

Mezun olamadan şehit olmuşlardı! Diplomaları, 100 yıl sonra lise öğrencilerine verildi

Sakarya Meydan Muharebesi'ne vatanın müdafaası için giden öğrencilerin tamamının şehit olması nedeniyle o dönem mezun veremeyen Taş Mektep okulunun öğrencilerinin diplomaları, 100 yıl sonra temsili olarak lise öğrencilerine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 21:35:00 -
Mezun olamadan şehit olmuşlardı! Diplomaları, 100 yıl sonra lise öğrencilerine verildi

Sakarya Meydan Muharebesi'ne vatanın müdafaası için giden öğrencilerin tamamının şehit olması nedeniyle o dönem mezun veremeyen Taş Mektep okulunun öğrencilerinin diplomaları, 100 yıl sonra temsili olarak lise öğrencilerine teslim edildi.

Kayseri Lisesi Mezunları Derneğince, Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezinde Öğretmenler Günü kapsamında Sakarya Meydan Muharebesi'ne katıldıkları için mezun olamayan son sınıf öğrencilerini anmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Kayseri lisesinden mezun olan şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Kayseri Lisesi'nin nura koşan gençleri" dizesiyle başlayan "Taş Mektep" şiirinin bestelendiği marşa öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti.

Dernek Başkanı Ömer Uzunoğlu, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılan ve şehit olan öğrencileri anmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Hazırlanan diplomaları lise 1. sınıfa giden öğrencilere vereceklerini belirten Uzunoğlu, bununla lise talebelerinin atalarının sorumluluklarının taşınmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Lise tarihinde şimdiye kadar kimseye şehitlerin diplomalarının verilmediğini vurgulayan Uzunoğlu, mezun olamayan 10 şehidin diplomasının 10 öğrenciye verileceğini dile getirdi.

Uzunoğlu, şehitlerin isimlerinin tespit edilerek, o dönemin orijinal diplomalarının aslının yapıldığını da kaydetti.

Mezun ve okulda görevli 120 öğretmenin katıldığını etkinlikte, öğrencilere şehitlerin ismi okunarak diplomaları teslim edildi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Saim Durgun, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

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