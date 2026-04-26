Aslan derbide kükredi şampiyonluk ateşini yaktı! Galatasaray Fenerbahçe’yi 3-0 ile geçti!
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Türk futbolunun kalbi Rams Park’ta attı. Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Bu galibiyetle en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 7’ye yükselten sarı-kırmızılılar, ligin bitimine kısa bir süre kala şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı.
