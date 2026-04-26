Yol savaş alanına döndü! Zincirleme kazada 6 kişi hayatını kaybetti
Irak’ın Kerkük kentinde TIR ile çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaşamını yitirdi.
Irak’ın Kerkük kentinde Süleymaniye kara yolu girişinde meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaşamını yitirdi.
16 kişi yaralandı
Bir TIR ile çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Çarpışmanın etkisiyle olay yerinde yangın çıktığını belirten yetkililer, yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
