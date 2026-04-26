Muş'ta deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 19.48'de kaydedilen deprem yerin yaklaşık 15.56 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedilirken kısa süreli paniğe neden oldu.

Bulanık merkezli sarsıntı

Yerin derinliklerinde meydana gelen sarsıntı, özellikle Bulanık ilçe merkezi ve köylerinde kuvvetli şekilde hissedildi. Akşam saatlerinde evlerinde olan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. İlk belirlemelere göre depremin ardından herhangi bir can kaybı ya da ciddi mal kaybı bilgisi gelmedi.