SON DAKİKA
Gündem
Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü

Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Ortaokulu'nda tören krizi yaşandı. Henüz 7. sınıf öğrencisi olan H.B. isimli kız öğrencinin, 22 Nisan'da okulun son saatinde büst önünde düzenlenen törene katılmak istemediği halde zor kullanılarak tören alanına götürüldüğü ve disiplin suçu işlediği gerekçesiyle hakkında tutanak tutulduğu ortaya çıktı. Bayrağa ve İstiklal Marşı'na saygılı olduğunu fakat dini inancı gereği insan suretinin önünde durmak istemediğini belirten öğrenciye öfkelenen nöbetçi öğretmen K.A.'nın durumu okul yönetimine bildirdiği, ardından Müdür Yardımcısı A.C'un gelerek H.B. isimli öğrenciyi azılı bir suçlu gibi tam 4 kat aşağı sürüklediği öğrenildi. Okul yönetiminin ayrıca öğrenciyi okul değiştirmeye zorlayacağı ifade edildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Ortaokulu’nda tören krizi yaşandı. Henüz 7. sınıf öğrencisi olan H.B. isimli kız öğrencinin, 22 Nisan’da okulun son saatinde düzenlenen törene katılmak istemediği halde kolundan sürüklenerek zorla tören alanına götürüldüğü ve disiplin suçu işlediği gerekçesiyle hakkında tutanak tutulduğu ortaya çıktı. Bayrağa ve İstiklal Marşı’na saygılı olduğunu fakat dini inancı gereği insan suretinin önünde durmak istemediğini belirten öğrenciye öfkelenen nöbetçi öğretmen K.A’nın durumu okul yönetimine bildirdiği, ardından Müdür Yardımcısı A.C’nin gelerek H.B. isimli masum öğrenciyi azılı bir suçlu gibi tam 4 kat aşağı sürüklediği öğrenildi. “Beden dokunulmazlığının ihlali” ve “zor kullanma” gibi suçları işleyen Müdür Yardımcısı C.’nin ardından devreye giren diğer Müdür Yardımcısı M.Ş’nin ise ailenin tutanağa geçmesini istediği ifadelerin hiçbirini tutanağa geçirmediği ve 7. Sınıf öğrencisi H.B.’yi “Bayrağa saygısızlık yapmakla” itham ettiği belirtildi. Bununla yetinmeyen okul yönetiminin öğrenciyi Davranışlarını Değerlendirme Kurulu’nu toplayarak, geçmişte örnek davranışlarıyla övgü ve takdir alan masum öğrenciyi okul değiştirmeye zorlayacağı ifade edildi.

Murat

Bakalım Milli eğitim müdürü ne yapıcak.Merakla takip ediyoruz.

Abdullah

Zalimler için yaşasın cehennem!!!
