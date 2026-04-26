Asla kullanmayın! Kanser yuvası tek kullanımlık plastikler Türkiye'de de komple yasaklanıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye, toplum sağlığını tehdit eden ve sinsi bir tehlike gibi evlerimize sızan tek kullanımlık plastiklere karşı tarihi bir adım atıyor. "Kanser yuvası" olarak nitelendirilen, doğada yüzyıllarca yok olmayan ve mikroplastik yoluyla soframıza kadar uzanan bu ürünler, yeni düzenlemeyle birlikte külliyen yasaklanıyor.

MİKROPLASTİK TERÖRÜNE SON!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğiyle mücadelede vites yükseltti. Özellikle gıda ile temas ettiğinde insan sağlığı üzerinde telafisi güç hasarlar bırakan plastik çatal, bıçak, tabak ve pipet gibi ürünlerin kullanımı tamamen durduruluyor. Uzmanların "vücutta biriken zehir" olarak tanımladığı bu aparatların üretimi ve satışı artık hayal oluyor.

İSTE LİSTEDEKİ O ‘ZEHİRLİ’ ÜRÜNLER

Mutfaklardan restoranlara, piknik alanlarından kafelere kadar her yerde karşımıza çıkan o ürünler artık raflardan iniyor. Yasak kapsamına giren başlıca ürünler şunlar:

Plastik Yemek Setleri: Çatal, bıçak, kaşık ve tabaklar.

Pipet ve Karıştırıcılar: İçeceklerle birlikte vücuda kimyasal zerk eden plastik çubuklar.

Polistiren (Köpük) Kaplar: Sıcak yemekle temas ettiğinde kanserojen madde salgılayan köpük tabak ve bardaklar.

Kulak Çubukları: Plastik saplı hijyen ürünleri.

YERLİ VE MİLLİ ALTERNATİFLER ÖNE ÇIKACAK

Plastik lobisinin dayattığı "kullan-at" kültürü yerini, hem toprağımızı hem de sağlığımızı koruyan doğal ürünlere bırakıyor. Yasakla birlikte Türkiye'de biyobozunur (doğada çözünen), kağıt, bambu ve ahşap türevi alternatiflerin üretimi teşvik edilecek. Böylece hem çevre temiz kalacak hem de sanayimiz daha sağlıklı ham maddelere yönelecek.

SİNSİ TEHLİKE: SOFRAMIZDAKİ KANSER

Yapılan araştırmalar, plastik kaplarda servis edilen sıcak yiyecek ve içeceklerin içindeki kimyasalların doğrudan gıdaya geçtiğini kanıtlıyor. "Pratik" olduğu gerekçesiyle yıllarca kullanılan bu ürünlerin, kısırlıktan kansere kadar pek çok kronik hastalığı tetiklediği belirtiliyor. Türkiye, bu radikal kararla sadece denizlerini değil, nesillerinin geleceğini de güvence altına alıyor.

