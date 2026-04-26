Tevfik Diker: CHP’lilere Mehter dersi verilmeli!

Rezalete bir tepki de eski DYP Manisa Milletvekili Tevfik Diker’den geldi. 23 Nisan etkinlikleri sırasında yaşanan Mehteran gösterisine karşı sergilenen tavrı sert bir dille eleştiren Diker, Mehteran geleneğinin Türk tarihindeki önemine dikkat çekerek, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

TARİH BİLMİYORLAR

CHP’lilerin tarih bilmediğini belirten Tevfik Diker, şunları anlattı: “Selçuklular’dan Osmanlılara uzanan askerî müzik geleneğinin önemli bir parçası olan Mehter teşkilatı, 1826 yılında Yeniçeri Ocağı ile birlikte kaldırılmış; 20. yüzyılda Harbiye Askerî Müzesi bünyesinde kurulan takımla yeniden canlandırılmıştır. Ben de Askerî Müze’nin bağlı olduğu Genelkurmay ATASE bünyesinde emir subayı olarak görev yaptım. O dönemde Mehteran, Askerî Müze Komutanlığı’na bağlıydı. Mehteranı her izlediğimde derin bir heyecan duyar, adeta tüylerimin diken diken olduğunu hissederdim. Günümüzde ise Askerî Müze ve Mehteran, MSY’ye bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. CHP’nin tarih bilincine daha fazla önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Partinin altı ilkesinden biri milliyetçilik olmasına rağmen, bazı mensuplarının bu anlayışla örtüşmeyen tutumlar sergilediği kanaatindeyim.”

GEREKLİ ADIMLAR ATILSIN

Özgür Özel’in yaşananlar karşısında sessiz kalmamasını ve harekete geçmesini isteyen Diker, şöyle devam etti: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de buradan seslenmek isterim: Gaziantep’te 23 Nisan kutlamaları sırasında evlatlarımızın kurduğu mehter takımına sırtını dönen parti heyeti hakkında gerekli değerlendirmelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum.”