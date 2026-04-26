Solcu CHP’den sağa bakan M. Kemal! Kalan parayı da heykele yatırıyorlar

Sebahattin Ayan İstanbul

Belediyeleri talan eden ve uçkur skandallarıyla çalkalanan CHP’liler halkın gözünü boyamak için heykel belediyeciliğine hız verdi. Yerel yönetimlerde temel hizmetlerden ziyade bitmek bilmeyen “heykel” açılışlarıyla gündeme gelen CHP’li belediyeler, yeni vizyon projelerini tanıtmaya devam ediyorlar. CHP’li Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 2. Didim Ege Lezzetleri Festivali’nde konuklara yeni yaptırdıkları Atatürk büstünü tanıttı. Kamunun parasıyla yapılan büstü övünerek anlatan CHP’li Gençay, “Böylesi hiçbir yerde yok, bu sağa bakıyor” diyerek ve vizyon projesi edasıyla tanıttı.

Kameralara yansıyan anlarda Gençay, büstü işaret ederek, “Size Atatürk büstünü göstermek istiyorum. Böyle bir büst hiçbir yerde yok. Sağa bakan bir büst. Atatürk’ün ‘Tek hedefiniz Akdeniz’dir’ dediği başka bir yerde yok” ifadelerini kullandı. Ülkemizin birçok noktasında vatandaşlar yerel yönetimlerden altyapı, ulaşım, temizlik ve şeffaf yönetim beklerken CHP’liler içinde tüyü bitmemiş yetim hakkı olan kamu kaynaklarıyla sözde sanat ve hizmet adı altında heykellere para yatırmaya devam ediyor. Tek belediyecilik hizmetleri heykel dikmek olan CHP ve ortaklarının yakın dönemde gerçekleştirdikleri heykel alımı ihalelerden bazıları şöyle:

BİRBİRLERİYLE YARIŞIYORLAR

CHP’li Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 7 Nisan 2026 tarihinde ‘Atatürk Büstü ve Heykellerinin bakım ve tamirinde kullanılmak üzere malzeme alımı’ başlığı altında 39 bin 615 liralık heykel bakımı yaptırmak için masraf yaptı.

Başkanlığını CHP’li Mustafa İberya Arıkan’ın yaptığı Aydın Söke Belediyesi, 19 mart tarihinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü Heykel Alımı ( Özel Tasarım Ctp Polyester Üretim El Heykeli) gerçekleştirecek. CHP’li Belediyenin kasasından heykel için 62 bin TL gibi bir ücret çıkacak.

2024 yerel seçimlerinde MHP’den CHP’li yönetime geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi de heykel bakımına para harcayacak. CHP’li yönetim, 11 mart tarihinde Çanakkale Sergi Salonu Giriş ve Üst Kısımda Yer Alan Rölyef Ve Heykellerin Tamir Bakım Hizmeti Alımı İşi başlığıyla çıktığı söz konusu ihalede heykeller için 470 bin 756 TL gibi devasa para harcadı.

Başkanlığını Filiz Gencan Akın’ın yaptığı CHP’li Edirne Belediye Başkanlığı ise mevcut heykellerin bakımı için kamu kaynaklarını seferber etti. CHP’li Belediye, 18 mart tarihinde ‘Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğundaki Tunç Heykellerinin deforme olmuş kısımların malzemeli tamiratlarının yapılması hizmet alımı işi’ başlığı ile 332 bin TL’ye heykel bakımı yaptırdı.

CHP’li Muğla Belediyesi de belediye imkanlarıyla yapılacak iş için ihale gerçekleştirdi. CHP’li Ahmet Aras’a bağlı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 16 mart tarihinde ‘Muğla İli Menteşe İlçesi Tayyare Meydanında bulunan CTP Uçak Heykelinin 100 metre uzaklıktaki döner kavşağın içine taşınması hizmet alımı işi’ başlıklı ihale ile 550 bin TL’lik heykel taşıma işi yaptırdı.