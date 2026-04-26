Sağanakla birlikte peş peşe yıldırım düştü!
Şırnak Silopi'de öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında bazı noktalara yıldırım düşerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte bazı noktalara yıldırım düştü, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların sürebileceğini belirterek yıldırım düşmesi ve ani sel riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.