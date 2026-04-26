Bu sefer anaokulu! Bir Mehter marşı düşmanlığı daha!

23 Nisan gösterilerinde bir skandal daha... Denizli Zübeyde Hanım Anaokulu’nda bir kadın öğretmen, çocuk mehteran takımı gösterisini mehter marşını kapatarak engellemeye çalıştığı iddia edildi.

İhlas Haber Ajansı’nın aktardığına göre olay Pamukkale ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu’nda yaşandı. Bazı öğretmen ve veliler tarafından 23 Nisan etkinlikleri kapsamında sergilenmek üzere mehteran gösterisi hazırlandı. Ancak okul idarecileri bu gösteriye onay vermedi, programdan çıkarmak istedi.

Etkinlikler başladığında minik mehteranlar sahne aldı. Renkli görüntüler sırasında müzik birden kesildi. Müziği gösteriye onay vermeyen bir öğretmenin kestiği ileri sürüldü. Ancak minik mehteranlar müziğin kesilmesine aldırış etmeden performanslarını sergilemeye devam etti.