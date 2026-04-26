Okul saldırıları Türkiye üzerinde uygulanan karanlık bir ‘sosyal deney’

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Türkiye’de son dönemde yaşanan çocuk ve gençlerin de dahil olduğu şiddet olayları ile dijital mecraların toplumsal etkilerine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Akit’e konuşan Yardımcıoğlu, söz konusu gelişmeleri yalnızca bireysel vakalar olarak değil, daha geniş bir sosyolojik ve teknolojik çerçevede ele alınması gereken bir mesele olarak yorumladı. Dijitalleşme, sosyal medya ve küresel etkileşim ağlarının toplum üzerindeki etkilerine dikkat çeken Yardımcıoğlu, özellikle genç kuşakların karşı karşıya kaldığı risklere vurgu yaptı. Söyleşinin devamında, bu dönüşümün toplumsal güvenlik, aile yapısı ve kültürel değerler üzerindeki yansımaları ele alınıyor.

BU ÇOCUKLAR SİBER LABORATUVARLARDA, “ALGORİTMA TERÖRÜ” İLE HAZIRLANDILAR

Sayın Yardımcıoğlu, son dönemde Kahramanmaraş, Siverek ve Türkiye’nin farklı noktalarında yaşanan, özellikle çocukların ve gençlerin başrolde olduğu dehşet verici şiddet olaylarını nasıl okumalıyız?

Bazıları gibi bu olaylara “cinnet” demek, meseleyi basitleştirmek ve arkadaki asıl mimarı gizlemektir. Karşımızda tesadüf değil, sistematik bir felaket var. Kahramanmaraş’tan Siverek’e uzanan bu kanlı zincir, Türkiye üzerinde uygulanan karanlık bir “sosyal deney” ve profesyonelce kurgulanmış bir “Gayrinizami Harp (GNH)” taktiğidir. Bu olaylar; toplumu kaosa sürüklemek, halkın devlete olan güvenini temelinden sarsmak ve toplumsal dayanışma ruhunu infialle felç etmek için şuurlu bir merkezden yönetiliyor. Kimse bize “bir çocuk aniden canileşti” masalını anlatmasın. Bu çocuklar, birer suç makinesine dönüştürülmek üzere siber laboratuvarlarda, “algoritma terörü” ile hazırlandılar. Karşımızdaki akıl, Türkiye’nin sinir uçlarını test ediyor. Eğer biz bu olayları münferit asayiş vakası olarak görmeye devam edersek, düşmanın bir sonraki aşamada toplumsal iç çatışma fitilini ateşlemesine zemin hazırlamış oluruz. Bu bir “asayiş sorunu” değil, doğrudan bir “Vatan Savunması” meselesidir!

DİJİTAL PLATFORMLAR BEŞİNCİ NESİL SAVAŞIN EN SİNSİ CEPHELERİDİR

Dijital platformların, özellikle milyonlarca çocuğun denetimsizce kullandığı oyun mecralarının bu şiddet sarmalındaki rolü nedir? Bu platformlar birer “silah” olarak mı kullanılıyor?

Kesinlikle evet. Dijital platformlar artık masum eğlence alanları değil, beşinci nesil savaşın en sinsi cepheleridir. Bu mecralar, şiddeti bizzat tasarlayan, kan dökmeyi “puan” karşılığında ödüllendiren ve çocukların taze zihinlerine birer siber komut gibi işleyen “dijital suç mahalleridir” Roblox ve benzeri platformlar, çocuklarımızı “oyuncu” adı altında devşirmekte; onları kendi ailesine, inancına, devletine ve vatanına düşman birer “Vekil Savaşçı” (Proxy Warrior) haline getirmektedir. Bir oyunun sınırlarını aşarak gerçek hayatta kan döken bu mekanizmalar, toplumun savunma reflekslerini felç eden birer zehir kaynağıdır. Eğer bir çocuk, ekranda adam öldürerek statü kazanıyorsa, o çocuk artık bir “evlat” değil, küresel odakların elinde pimi çekilmiş birer “canlı bombadır.” Bu platformların kapatılması sadece bir başlangıç olmalıdır; asıl mesele bu yapıların arkasındaki “algoritma terörü” ile topyekûn mücadele etmektir. Milli güvenlik stratejimiz, siber dünyayı “ana cephe” ilan etmek zorundadır.

BİZ BUGÜN “BİLİŞSEL BİR İŞGAL” ALTINDAYIZ

Analizlerinizde sık sık “İçeriden Yıkma” stratejisinden bahsediyorsunuz. Neden geleneksel bir savaş yerine bu sinsi yöntem tercih ediliyor?

Çünkü Türkiye gibi binlerce yıllık devlet geleneği olan kadim milletleri dışarıdan fiziksel bir saldırıyla, tepesine bomba yağdırarak yıkamazsınız. Dışarıdan gelen her mermi, bu milleti Çanakkale’de, Sakarya’da olduğu gibi birbirine kenetler. Bunu tecrübe eden şer odakları, artık “Truva Atı” taktiğine döndüler. Artık işgal orduları postallarla gelmiyor; çocukların cebindeki akıllı telefonlarla, kontrolsüz sosyal medya akımlarıyla ve “fenomen” adı verilen kiralık etki ajanlarıyla sızıyorlar. Eğer bir neslin vatan sevgisini “dünya vatandaşlığı” yalanıyla buharlaştırır, aile bağlarını “bireysel özgürlük” maskesiyle koparır ve maneviyatını “modernlik” diyerek yok ederseniz, o ülkeyi işgal etmenize gerek kalmaz. O nesil, kendi elleriyle kalesinin kapılarını düşmana açar. Biz bugün “Bilişsel Bir İşgal” altındayız. Zihinleri işgal edilen, ruhları esir alınan bir milletin, sınır boylarında nöbet tutmasının hiçbir anlamı kalmaz. Kaleyi içeriden yıkıyorlar ve biz hala “teknoloji gelişiyor” diye izliyoruz!

AHLAKSIZLIĞI “POPÜLERLİK” OLARAK PAZARLAYARAK GİZLİ BİR “KÜLTÜREL SOYKIRIM” YÜRÜTÜYORLAR

Sizce bu hibrit savaşın asıl hedefi olan “görünmez cepheler” nereleridir?

Hedef, bir milleti ayakta tutan üç ana sütundur: Aile, Samimi İnanç ve Vatan Sevgisi. Bu üç kule devrildiğinde, Türkiye savunmasız bir yığına dönüşür.

Aile: Toplumun son ve en güçlü kalesidir. Aile bağları koparılmış, anne-babasına yabancılaşmış bir gençlik, küresel güçlerin elinde oyuncak olur.

Samimi Dindarlık: İnsanın yeryüzündeki ahlaki pusulasıdır. Pusulası bozulan, maneviyatı çalınan insanın vicdanı susar; vicdanı susanın caniliği ise “hak arama” olarak meşrulaşır.

Vatan Sevgisi: Toplumsal varlığımızın namusudur. Bu değerleri doğrudan cepheden yıkayamayanlar; dijital mecralar üzerinden değerlerimizi alay konusu yaparak, fenomenler aracılığıyla ahlaksızlığı “popülerlik” olarak pazarlayarak gizli bir “Kültürel Soykırım” yürütüyorlar. Gençlerimize “bu ülkeden kaçın” diyen her ses, aslında bu büyük işgal planının birer hoparlörüdür.

TOPLUMU ÇİFT TARAFLI KISKAÇ İÇİNE ALIYORLAR

Emperyalistlerin bir yandan sekülerizm, diğer yandan maneviyatı bozarak toplumu “Çift Taraflı Kıskaç” içine aldığından bahsediyorsunuz. Bunu açar mısınız?

Burası operasyonun en profesyonel ve en “şeytani” kısmıdır. Toplum sinsi bir kıskaca alınıyor: Bir tarafta değerlerimize açıkça savaş açan seküler-liberal yapılar, diğer tarafta ise bu değerleri kendi şahsi ve siyasi menfaatleri için pazarlayan, sömüren ve kirleten “İnanç Tüccarları” Bu her iki kesim de aslında aynı şuurlu merkezin, aynı küresel istihbarat havuzunun aparatlarıdır. İnanç tüccarları, yaptıkları suistimallerle, sergiledikleri samimiyetsizlikle samimi dindarlığı öyle bir yaralıyorlar ki; karşı tarafa “Bakın dindarlık budur, bundan kaçmalısınız” diyebilecekleri devasa bir saldırı malzemesi sunuyorlar. Biri zehri imal ediyor, diğeri “şifa” diye millete enjekte ediyor. Sonuçta ölen, toplumun manevi zırhı ve gençliğin mukaddesatıdır. Bu bezirgânlar, milli bekamızın önündeki en sinsi engeldir; çünkü kaleyi içeriden, kutlu ve mübarek değerlerimizi kullanarak çürütmektedirler.

Ekonomik kaygı duyan bir genci vatan aidiyetinden koparmak düşman için çocuk oyuncağıdır

Mevcut ekonomik zorluklar ve hayat pahalılığının, bahsettiğiniz bu toplumsal çökertme planındaki çarpan etkisi nedir?

Ekonomi, bir milletin sadece cüzdanı değil, aynı zamanda toplumsal savunma zırhıdır. Ekonomik istikrarsızlık, bu sinsi operasyonun en büyük yakıtıdır. Geçim derdi derinleştikçe aile içi hiyerarşi ve denetim zayıflar; ebeveynler ekmek kavgasına düştüğünde, çocuk dijital lağımın içinde, karanlık odakların insafına kalır. Daha da vahimi; maddi umutsuzluk içindeki gençlerimiz, sosyal medya fenomenlerinin sergilediği o sahte, emeksiz ve lüks hayatları birer “kurtuluş reçetesi” gibi görüp kendi milli ve yerli gerçekliğinden nefret eder hale getiriliyor. Ekonomik kaygı duyan bir genci vatan aidiyetinden koparmak, düşman için çocuk oyuncağıdır. Mutfaktaki yangın, zihinlerdeki yangını körüklüyor. Bu nedenle güçlü ve bağımsız bir ekonomi, sadece bir refah meselesi değil, doğrudan bir Milli Güvenlik Zorunluluğudur.

Modern Çağın Stratejik Gücü

Dijital platformların dünyada “tek bir merkezden” yönetilmesi, ulus devletler için ne anlam ifade ediyor?

Teknoloji cerrahın elinde hayat kurtarır, katilin elinde can alır. Ancak bugün bu “cerrahın” kimliği ve niyeti bellidir. Dünyadaki tüm veri akışı, algoritma yönetimi ve bilgi süzgeci tek bir merkezden kumanda edilmektedir. Bu merkezi güç; istediği an bir toplumu bilgiye boğarken, istediği an toplumları birbirine kırdıracak “bilişsel bir atom bombasına” dönüşebilir. Kendi milli yazılımını, kendi dijital duvarlarını örmeyen her devlet, bu merkezin düğmesine basmasıyla bir gecede büyük bir kaosa sürüklenebilir. Bu platformlar “özgürlük” değil, küresel birer “Dijital Prangadır” Bugün bağımsızlık, toprak bütünlüğünden önce sunucularda (server), uydularda ve yerli kodlarda başlamaktadır. Dijital egemenliğini yitiren bir devlet, kâğıt üzerinde bağımsız kalsa da zihnen ve toplumsal olarak sömürgedir.

GÖKYÜZÜNE PRANGA VURAN AKIL, BÖLGE HALKLARININ KADERİNİ VE TARIMINI KONTROL ETMEKTEDİR

Bölgedeki savaş süreciyle birlikte yağışların artmasını “İklim Mühendisliği” ve “Bulut Aşılama” üzerinden yorumlamanız çok ses getirdi. Bu iddiayı biraz daha açar mısınız?

Bu, küresel efendilerin coğrafyamıza attığı en somut ‘ekolojik’ kazıklardan biridir. Yıllardır bölgemizde (özellikle İsrail, Suudi Arabistan ve Körfez eksenli) yürütülen kontrolsüz ‘Bulut Aşılama’ (Gümüş İyodür) şeklindeki iklim operasyonları, gökyüzünün doğal akışını bozmuş, bölgemizi yapay bir kuraklığa mahkûm etmişti. Ancak İran-İsrail-ABD eksenli gerilim ve savaşın başlamasıyla bu teknolojik müdahaleler, hava sahası manipülasyonları ve bulut aşılama operasyonları kesintiye uğradı. Müdahale kesilince yağmur bulutları kendi doğal rotasına döndü, coğrafya suya ve rahmete doydu. Bu durum, küresel güçlerin sadece zihinlerimizi değil, toprağımızı, ekmeğimizi ve suyumuzu da birer ‘Ekolojik Silah’ olarak kullandığının ispatıdır. Gökyüzüne pranga vuran akıl, aslında bölge halklarının kaderini ve tarımını kontrol etmektedir. Savaş, bu yapay perdeyi yırtmış ve doğanın aslına dönmesini sağlamıştır.

VATAN SAVUNMASI BUGÜN ÇOCUĞUNUZUN ELİNDEKİ TABLETTEN TELEFONUN EKRANINDAN BAŞLIYOR

Tüm bu hibrit tehditlere karşı, devletin ve toplumun alması gereken en sert ve acil önlem paketi nedir?

Artık “uyarı” aşaması çoktan geçilmiştir; artık “topyekûn müdafaa” aşamasındayız. Bu bir Milli Beka davasıdır ve şu adımlar derhal atılmalıdır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Siber Demir Yumruk: Devletimiz, dijital platformlara karşı “özgürlük” kılıfına sığınmadan tavizsiz bir denetim ve yaptırım stratejisi uygulamalıdır. Milli Algoritma Savunması: Milli bir “İnternet ve Oyun Denetim Kurulu” kurulmalı, her bir kodun milli güvenliğe etkisi ölçülmelidir. Toplumsal Tahkimat: Aile, bir uç karakolu gibi korunmalı; inanç tüccarları ve istismarcıları eğitimden ve sosyal hayattan tecrit edilmelidir. Vatan savunması bugün çocuğunuzun elindeki tablette, telefonun ekranında başlıyor. Orada yoksanız, sınır boylarında nöbet tutmanızın bir önemi kalmayacaktır. Zira düşman çoktan içeri sızmıştır!

BU HİBRİT İŞGAL GİRİŞİMİ DE TÜRK’ÜN ÇELİKTEN İRADESİNE ÇARPIP PARÇALANACAKTIR

Sayın Yardımcıoğlu, son olarak Türk milletine ve bölge halklarına bu “karanlık kuşatma” karşısında nihai mesajınız nedir?

Karamsarlık, bu millete yakışmaz; karamsarlık teslimiyettir. Düşmanın silahını artık tanıyoruz; bu savaşın ilk ve en büyük zaferi budur. Bu bir farkındalık ve diriliş savaşıdır. Biz bu sinsi oyunun parçalarını birleştirdikçe, o “şuurlu merkezin” kâğıttan şatoları yıkılacaktır. Milletimiz bu sinsi savaşı görecek, evlatlarına ve mukaddesatına sahip çıkacak, bu dijital bataklıkları kurutacaktır. Ya çocuklarımızın güvenliğini sağlayıp bu siber işgale son vereceğiz ya da bu sistematik felaketin tüm toplumumuzu yutmasını izleyeceğiz. Benim necip milletime inancım tamdır; bu hibrit işgal girişimi de Türk’ün çelikten iradesine çarpıp parçalanacaktır! Selam olsun vatanı zihninde, ruhunda ve toprağında savunanlara!

