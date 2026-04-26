İsrailli teröristi konuşmacı olarak çağırmışlardı... Cesur genç tüm gerçekleri yüzlerine haykırdı!

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi’nde, bir İsrail askerinin konuşmacı olarak davet edildiği etkinlikte bir öğrenci, ayağa kalkarak İsrail Savunma Kuvvetleri’ni (IDF) ağır şekilde eleştirdi.

Olayın videosunda görüldüğü üzere öğrenci, salonda bulunan katılımcılara hitaben şunları söyledi:

“Eğer adalet gerçekten varsa, IDF çökecek. IDF, 70 binden fazla Filistinliyi ve 300’den fazla gazeteciyi öldürdü. IDF çocukları hedef aldı. Altı yaşındaki Hind Rajab, 335 kez vuruldu.”

Konuşma sırasında öğrenci, elleriyle sert jestler yaparak tepkisini dile getirdi. Konuşmanın ardından güvenlik görevlileri ve polis müdahale ederek öğrenciyi salondan çıkardı.

Olay, ABD üniversitelerinde devam eden İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili protestoların yeni bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Rutgers Üniversitesi’nden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.