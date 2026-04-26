Bollywood’un uyuşturucu baronu İstanbul’da paketlendi: "Miyav Miyav" şebekesine MİT darbesi Trump'a saldırı girişimi İran ile bağlantılı mı? Trump'tan açıklama Araçların geçişi sırasında bombayı patlattılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var Çin ve Vietnam'dan Beibu Körfezi'nde ortak devriye: Deniz sınırında gövde gösterisi Burdur'da feci olay: Düğün günü evlerinde ölü bulundular Seküler panayırına dönen 23 Nisan Törenlerinin Özeti:Kendi Değerlerine Düşman, Batı’nın Rezaletine Hayran! ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler... Mezhepçi Şii-Alevi komutan: 'Beşşar’dan bir milyon Sünniyi öldürmek için izin istedim!' Trump Masayı Devirdi! Büyük altın krizi: Bankalar ithalatı durdurdu!
İsrailli teröristi konuşmacı olarak çağırmışlardı... Cesur genç tüm gerçekleri yüzlerine haykırdı!

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD'deki bir üniversiteye konuşmacı olarak İsrailli sözde asker, özde terörist çağırıldı. Bir öğrenci etkinlikte ayağa kalkarak İsraillilerin yaptığı zulmü yüksek sesle haykırdı.

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi’nde, bir İsrail askerinin konuşmacı olarak davet edildiği etkinlikte bir öğrenci, ayağa kalkarak İsrail Savunma Kuvvetleri’ni (IDF) ağır şekilde eleştirdi.

Olayın videosunda görüldüğü üzere öğrenci, salonda bulunan katılımcılara hitaben şunları söyledi:

Eğer adalet gerçekten varsa, IDF çökecek. IDF, 70 binden fazla Filistinliyi ve 300’den fazla gazeteciyi öldürdü. IDF çocukları hedef aldı. Altı yaşındaki Hind Rajab, 335 kez vuruldu.

 

Konuşma sırasında öğrenci, elleriyle sert jestler yaparak tepkisini dile getirdi. Konuşmanın ardından güvenlik görevlileri ve polis müdahale ederek öğrenciyi salondan çıkardı.

Olay, ABD üniversitelerinde devam eden İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili protestoların yeni bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Rutgers Üniversitesi’nden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'dan dünyaya "egemenlik" resti! "İsrail 10 bin kişiyi katletti, Avrupa derhal yardım konferansı toplamalı!"
Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli secde vaziyetinde gömülmüş halde bulundu!
İsrail askerleri parçaladı: İtalyan askerleri yenisini koydu
Ateşkes yine havada kaldı... İsrail 4 kişiyi katletti!
