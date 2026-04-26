Siirt'te feci kaza: Kamyonetle otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü!
Siirt’in Kurtalan ilçesinde öğleden sonra meydana gelen korkunç trafik kazası, bölgeyi yasa boğdu. Koyun yüklü bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yola devrilirken, otomobil ise tarlaya uçtu.
SİİRT’in Kurtalan ilçesinde koyun yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Toytepe köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen koyun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kamyonet devrilirken, otomobil tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada kamyonetteki çok sayıda koyunun da öldüğü belirtildi.
