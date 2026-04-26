Starlink uydu terminali kullanan 3 iş yeri kapatıldı Casusluğa geçit yok
İran'ın başkenti Tahran'da, ülkede kullanımı yasak olan Starlink uydu terminali bulunan 3 iş yerinin mühürlendiği bildirildi.
Tesnim haber Ajansı, Tahran Emniyet Komutanlığı Bilgilendirme Merkezinden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, Tahran'daki bir iş merkezinde izinsiz uydu ekipmanları (Starlink uydu terminali) kullanan 3 iş yerinin tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu iş yerlerinin "rejim karşıtı muhalif ağlarla iletişim kurduğu ve ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta vurulan yerlere ait görüntüleri gönderdiği" öne sürüldü.
Ulusal güvenliği tehdit ettiği iddiasıyla söz konusu iş yerlerinin mühürlenerek faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.
ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'da uluslararası internet erişiminin bulunmadığı belirtiliyor.
Tahran yönetimi internet, sosyal medya ve mesajlaşma ağlarına kısıtlamalar getirse de İranlı kullanıcılar, VPN aracılığıyla uygulamalara erişim sağlayabiliyor.
Elon Musk, geçen yıllarda yaklaşık 100 Starlink uydusunun İran'da internet desteği sağladığını duyurmuştu.