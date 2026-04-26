  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okul servisi şoförü bayıldı, servisi çocuklar kullandı! Türkiye, güne üzücü haberle uyandı! İhbara giden polislere silahlı saldırı Bir çok kentte eş zamanlı silahlı saldırılar olmuştu! Ordu ülkede kontrolü ele geçirdi Trabzon’daki boks maçında büyük kavga! Onlarca seyirci ringe atlayıp boksörleri öldüresiye dövdü “Eline sağlık" dediniz, okulları kan gölüne çevirdiniz! Şiddete bahane uydurmayın! Mamdani’ye Prof. Dr. Erhan Afyoncu’dan tarih dersi! Devlet kimsenin göz yaşına bakmıyor: Ak Partili belediyeler de mercek altında Bollywood’un uyuşturucu baronu İstanbul’da paketlendi: "Miyav Miyav" şebekesine MİT darbesi Trump'a saldırı girişimi İran ile bağlantılı mı? Trump'tan açıklama Araçların geçişi sırasında bombayı patlattılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Teknoloji Bir atölyede açılan yol milli hava araçlarına çıktı Dünya devlerine rakip oldu
Bir atölyede açılan yol milli hava araçlarına çıktı Dünya devlerine rakip oldu

30 metrekarelik bir atölyede kurulan, 2019 yılında üretilen tek bir kritik parça ile savunma ve havacılık sektörüne adım atan sanayi şirketi yurt dışından tedarik edilen veya yüksek teknik zorluk içeren kritik komponentleri yerli olarak üretti, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2 ve HÜRJET gibi milli platformların üretim süreçlerinde aktif rol üstlendi

Küçük bir atölyede başlayan üretim çabası, kuşaklar arası aktarımla milli hava araçlarının kritik ihtiyaçlarını karşılar hale geldi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kadir Yıldız tarafından 1978 yılında Karaköy Perşembe Pazarı’nda 30 metrekarelik bir atölyede kurulan Yıldız Welding, ilk yıllarında fason kaynak işleriyle faaliyet göstermeye başladı.

Bayrampaşa’ya taşınmasının ardından firma, sanayi şirketlerine özel kaynak hizmetleri vermeye yöneldi, bu süreçte özellikle uçak sınıfı alüminyum, magnezyum ve benzeri ileri malzemelerle çalışarak teknik kabiliyetlerini geliştirdi. Ayrıca 2020 yılında Kovid-19 salgını sürecinde, geliştirdiği pedallı dezenfektan standının patentini alarak seri üretime başladı ve farklı sektör ihtiyaçlarına hızlı adaptasyon kabiliyetini ortaya koydu.

Kuşaklar arası bir devamlılıkla yoluna devam eden firma, Kurucu Kadir Yıldız’ın ardından ikinci kuşak Mahmut Yıldız ve üçüncü kuşak Furkan Yıldız yönetimde yeni sorumluluklar üstlendi.

Halen İstanbul’da 400 metrekare üretim alanında faaliyet gösteren firma, Ankara Kahramankazan’da 2000 metrekarelik tam entegre metal imalat tesisi yatırımlarını sürdürüyor.

KAYNAK İŞİNE KATMA DEĞER KATTI

Türkiye'de uzun yıllar boyunca "kaynak işi" düşük katma değerli bir alan olarak görülürken Yıldız Welding, üç kuşak bu alana yoğunlaşarak uzmanlaştı ve havacılık standartlarında üretim kabiliyeti geliştirdi.

Firmanın savunma ve havacılık yolculuğu, 2019 yılında üretilen tek bir kritik parça ile atılan stratejik bir adımla başladı. Aradan geçen kısa sürede teknolojik yetkinliğini ve üretim disiplinini kanıtlayan firma, bugün portföyündeki milli imkanlarla üretilen stratejik parça sayısını 300’ün üzerine çıkardı. Firma, bu ivmeyi bir üst seviyeye taşıyarak 2027 yılı sonuna kadar 1000 farklı stratejik komponenti yerli üretim hattına dahil etmeyi hedefliyor.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında üretim ağını genişleten Yıldız Welding, savunma sanayisinin en çok ihtiyaç duyduğu yüksek mukavemetli malzemeler üzerinde uzmanlaştı. Firma, inconel, titanyum ve paslanmaz çelik gibi işlenmesi ve kaynağı yüksek teknik beceri gerektiren materyallerden egzoz sistemleri, motor askıları ve yakıt manifoldları gibi 20'den fazla stratejik parçanın imalatını kendi tesislerinde gerçekleştiriyor.

Yurt dışından tedarik edilen veya üretimi yüksek teknik zorluk içeren kritik komponentleri yerlileştiren Yıldız Welding, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2 ve HÜRJET gibi Türkiye'nin gökyüzündeki gurur kaynağı olan platformların üretim süreçlerinde aktif rol üstleniyor. Hava platformlarının operasyonel başarısı için önem taşıyan stratejik alt sistem bileşenlerini milli imkanlarla üreten firma, kalite altyapısını uluslararası havacılık standartlarına taşıyor.

UÇTAN UCA ÜRETİM KABİLİYETİ

Yıldız Welding, yalnızca bir parça üreticisi olmanın ötesine geçerek, savunma sanayisinde stratejik bir üretim ortağı haline gelmeyi hedefliyor.

Ankara Kahramankazan’da hayata geçirilecek yeni üretim yatırımlarıyla birlikte şirket, talaşlı imalat, kaynaklı imalat, hassas boru büküm, kesim ve ısıl işlem gibi tüm kritik süreçleri kendi bünyesine entegre ederek Türkiye’de nadir bulunan uçtan uca üretim kabiliyetine ulaşmayı planlıyor. Bu yapı, firmanın savunma sanayi firmalarıyla daha derin ve stratejik işbirlikleri kurma vizyonunu destekleyecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23