Gazze ablukasına sivil tokat! Küresel Sumud Filosu

Martina, Filistin halkının büyük bir direniş gösterdiğini, kendilerinin yapacağı tek şeyin, onlara hizmet etmek olduğunu söyledi. Hükümetlerin yapmaları gerekenleri yapmadığını dile getiren Martina, "Madem hükümetlerimiz bunu yapmıyor, o halde bunu bizim yapmamız gerektiğini düşünüyorum ve bu yüzden gemiye biniyorum. Hazırız ve kesinlikle kararlıyız. Çok sayıda teknemiz, çok büyük bir enerjimiz var." diye konuştu. Almanya'dan gelen 19 yaşındaki Tom isimli aktivist de buradaki yaşı en genç insanlardan biri olduğunu dile getirerek, "Beni buraya getiren şey Almanya'dan gelmem ve Almanya'nın Filistin soykırımına en çok ortak olan ikinci devlet olması. Ben, haksızlığı veya insan hakları ihlallerini kabul edemeyeceğimizi öğrenerek büyüdüm. Almanya şimdi de daha önce olduğu gibi, birçok soykırıma ortak olmuş, hatta soykırımı bizzat gerçekleştirmiş durumda. Ben ise soykırımın canlı yayınlanır gibi gözlerimizin önünde gerçekleşmesini ve hükümetimin, halkımın buna ortak olmasını görmeye daha fazla dayanamadım." ifadelerini kullandı.