Nerden Baksan Tutarsızlık, Nerden Baksan Ahmakça! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehtere Sırt Çeviren CHP'ye Sert Tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, Gaziantep’te çocuklardan oluşan bir mehter takımına sırtını dönen CHP il yönetimine sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, bu tavrı merhum sanatçı Ahmet Kaya’nın o meşhur şarkısının sözleriyle eleştirerek, “Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça” dedi.
Erdoğan, mehter takımının bu toprakların en büyük simgelerinden biri olduğunu belirterek, bu tavrın tarih şuurundan yoksunluk olduğunu vurguladı. Mehterin orduyu savaşa hazırlayan, milleti coşturan bir unsur olduğunu ifade eden Erdoğan, bu değerlere sırt çevirmenin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
Bu Toprakların Öz Değerlerine Saygısızlık
Cumhurbaşkanı, mehtere sırt çevirenlerin bu toprakların öz değerlerine saygısızlık ettiklerini de sözlerine ekledi. Bu tavrın sadece mehtere değil, Türk milletinin tarihine ve kültürüne de bir saygısızlık olduğunu ifade etti. Erdoğan, milletin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini de vurguladı.
Erdoğan'ın konuşmasında, CHP'nin milli ve manevi değerlere karşı olan tutumuna yönelik sert bir eleştiri getirirken sözlerini Ahmet Kaya'nın dizeleriyle bitirdi. "Nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça"