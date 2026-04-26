  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bollywood’un uyuşturucu baronu İstanbul’da paketlendi: "Miyav Miyav" şebekesine MİT darbesi Trump'a saldırı girişimi İran ile bağlantılı mı? Trump'tan açıklama Araçların geçişi sırasında bombayı patlattılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var Çin ve Vietnam'dan Beibu Körfezi'nde ortak devriye: Deniz sınırında gövde gösterisi Burdur'da feci olay: Düğün günü evlerinde ölü bulundular Seküler panayırına dönen 23 Nisan Törenlerinin Özeti:Kendi Değerlerine Düşman, Batı’nın Rezaletine Hayran! ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler... Mezhepçi Şii-Alevi komutan: 'Beşşar’dan bir milyon Sünniyi öldürmek için izin istedim!' Trump Masayı Devirdi! Büyük altın krizi: Bankalar ithalatı durdurdu!
Nerden Baksan Tutarsızlık, Nerden Baksan Ahmakça! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehtere Sırt Çeviren CHP'ye Sert Tepki

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, Gaziantep’te çocuklardan oluşan bir mehter takımına sırtını dönen CHP il yönetimine sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, bu tavrı merhum sanatçı Ahmet Kaya’nın o meşhur şarkısının sözleriyle eleştirerek, “Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça” dedi.

Erdoğan, mehter takımının bu toprakların en büyük simgelerinden biri olduğunu belirterek, bu tavrın tarih şuurundan yoksunluk olduğunu vurguladı. Mehterin orduyu savaşa hazırlayan, milleti coşturan bir unsur olduğunu ifade eden Erdoğan, bu değerlere sırt çevirmenin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Bu Toprakların Öz Değerlerine Saygısızlık

Cumhurbaşkanı, mehtere sırt çevirenlerin bu toprakların öz değerlerine saygısızlık ettiklerini de sözlerine ekledi. Bu tavrın sadece mehtere değil, Türk milletinin tarihine ve kültürüne de bir saygısızlık olduğunu ifade etti. Erdoğan, milletin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini de vurguladı.

Erdoğan'ın konuşmasında, CHP'nin milli ve manevi değerlere karşı olan tutumuna yönelik sert bir eleştiri getirirken sözlerini Ahmet Kaya'nın dizeleriyle bitirdi. "Nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça"

Gündem

Gündem

Gündem

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şeyh Şamil

Biz bu chp ihanet yapısını sürekli ahmakça cahilce diyerek görmemezlikten gelemeyiz Bakış chp nin misyonu budur. Islsm dininin ve Türk milletinin bitirilmesi ve yozlaştırılması projesidir. Chp yi acilen kapatın. Hainlerini de yargılayıp asın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23