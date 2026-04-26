Zıpla zıpla zıplamayan Osmanlı! ABD bu isim hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül verecek! Saldırı sonrası Trump’tan dünyaya "İran" mesajı: Hiçbir güç bizi bu savaşı kazanmaktan alıkoyamaz! Delik deşik olan ablukayı aklama çabası Trump'ın yalanları Centcom'a da bulaştı Sırt dönme de ne ki: Mehteri açan Paşa’yı zindanda öldürdüler! Ecdat marşına "sırt" protestosu: Zihniyet aynı zihniyet! Okul servisi şoförü bayıldı, servisi çocuklar kullandı! Türkiye, güne üzücü haberle uyandı! İhbara giden polislere silahlı saldırı Bir çok kentte eş zamanlı silahlı saldırılar olmuştu! Ordu ülkede kontrolü ele geçirdi Trabzon’daki boks maçında büyük kavga! Onlarca seyirci ringe atlayıp boksörleri öldüresiye dövdü “Eline sağlık" dediniz, okulları kan gölüne çevirdiniz! Şiddete bahane uydurmayın!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Dev derbinin VAR koltuğunda yer alacak hakem belli oldu.

Süper Lig'de nefesler tutuldu. Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, zorlu randevunun VAR hakemini açıkladı. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alacak.

Saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak derbide Yasin Kol düdük çalacak.

