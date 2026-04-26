Anahtarı üzerinde bırakılmıştı! Kargo aracı böyle bulundu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Bursa’da kontak anahtarı üzerinde bırakılan kargo dağıtım aracı, 2 kişi tarafından çalındı. Polis ekipleri, 42 güvenlik kamerasından 100 saati aşkın görüntüyü inceleyerek şüphelileri saklandıkları yerde yakaladı.

Bursa’da kargo teslimatı için park edilen hafif ticari araç, kontak anahtarı üzerinde bırakılınca hırsızların hedefi oldu.

 

22 Nisan’da saat 19.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'ne kargo dağıtımı için giden Ö.F.U., hafif ticari aracını park edip, kontak anahtarını üzerinde bıraktı. Kargo teslimatını gerçekleştirip, geri döndüğünde aracını yerinde bulamayan Ö.F.U.’nun ihbarıyla polis ekipleri inceleme başlattı. Yunuseli Mahallesi’nde olduğu tespit edilen araç takibe alındı. Şüpheliler polisin takip ettiğini fark edip kaçmaya başladı. O anlar kameraya yansırken, araç terk edilmiş halde bulundu.

 

Hırsızları özel ekip yakaladı

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'nce özel ekip kuruldu, 42 farklı noktadaki 100 saatin üzerinde güvenlik kamerası görüntüsü saniye saniye izlendi. Yaya olarak kaçarken görüntülenen şüphelilerin 25 ayrı suç kaydı bulunan S.A. ile 17 suç kaydı bulunan B.Ş. olduğu tespit edildi. 2 şüpheli saklandıkları yerde yakalandı. Araçtan çaldıkları cep telefonu ile çok sayıda kargo ürünü de ele geçirildi. Cep telefonu ile kargo ürünleri Ö.F.U.’ya teslim edildi.

 

‘Ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçlarından 240 bin TL idari para cezası uygulanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

