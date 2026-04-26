Havada panik dolu anlar! Pilot rahatsızlanınca uçak acil iniş yaptı
İngiltere’den Antalya’ya sefer yapan Jet2 Airlines uçağında görevli pilotun rahatsızlanması üzerine kuleyle irtibata geçildi. Öncelik talep edilen uçak, Antalya Havalimanı’na sorunsuz şekilde iniş yaptı.
Antalya’ya doğru ilerleyen yolcu uçağında pilotun rahatsızlanması üzerine panik dolu anlar yaşandı.
Jet2 Airlines’e ait Belfast-Antalya uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağının pilotu, dün gece Belfast-Antalya seferi sırasında henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Pilotun istifra etmesi üzerine kokpitte görevli diğer pilot, Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek iniş için öncelik talebinde bulundu. Ayrıca sağlık ekibinin hazır bulundurulması istendi. Uçak, gerekli hazırlıkların ardından sorunsuz şekilde Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. İnişin ardından rahatsızlanan pilot, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.