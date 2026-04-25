Necip Fazıl, Sadık Albayrak ve arkadaşlarına yemek ısmarlayabilmek için...

Gazeteci yazar Sadık Albayrak, Muharrem Coşkun’un sunumuyla Akit TV’de ekrana gelen Kırmızı Masa'ya konuk oldu.

Türkiye tarihinin önemli mütefekkirlerinden Sadık Albayrak fikirleriyle imanlı nesillerin yolunu aydınlatan Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili bir anısını paylaştı.

Albayrak'ın ifadeleri şöyle:

İstanbul'a geldik arkadaşlarla. Dediler ki 'Necip Fazıl'a gideceğiz.' Evet. Bir minibüs dolusu arkadaşla gittik, bize yemek verecek.

Erenköy'de bir köşkte. Köşk onun değil. Köşk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst kademede bir memurun, Necip Fazıl'a hayran.

O da ne yapmış biliyor musun? Köşkün bahçesindeki heykellerin kafalarını kırdı, Necip Fazıl...

'Bu putları kırdım' diyor. Bir baktık ki garsonlar eldivenli bilmem ne püskürlü bilmem ne...

"Bize yemek vermek için borç yapmış şeyden kasaptan"

O Mehmetler bunlar orada dolaşıyor çocuk daha. Meğerse adam bize yemek vermek için etli yemeğin parasını borç yapmış şeyden kasaptan.

Necip Fazıl'da para durmaz ki.