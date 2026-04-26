Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
İran Suudi Arabistan ve Katar'daki üsleri de vurmuştu... 3 bakan arasında önemli görüşme

İsrail ve ABD'nin terör saldırılarının ardından İran, Arap ülkelerindeki ABD üslerini hedef almıştı. Yaşanan gerilim ateşkesin ardından düştü. İranlı, Suudi Arabistanlı ve Katarlı dışişleri bakanları da telefon görüşmesinde son gelişmeleri ele aldılar.

İran devlet televizyonuna göre, Erakçi, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Erakçi, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ile ateşkes sürecini ele aldı.

Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi önündeki zorluklara işaret eden Erakçi, İran'ın savaşı sona erdirmeye ve gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişimleri hakkında bilgi verdi.

Taraflar, bölge ülkelerinin krizlerin yönetiminde yapıcı rol oynamasının önemine işaret ederek, barış çabalarının desteklenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi için temasların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

 

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de ülkesinin arabuluculuk çabalarına katkı sunmaya hazır olduğunu yineledi.

Erakçi ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede taraflar, bölgedeki son gelişmeler ve ateşkes kapsamında devam eden diplomatik süreç hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İranlı Bakan, özellikle ateşkesle ilgili gelişmeler hakkında Suudi mevkidaşını bilgilendirerek, savaşın sona erdirilmesi ve gerilimin azaltılması yönündeki çabalar hakkında bilgi verdi.

Pakistan ziyareti iptal oldu! Trump, İran'ın teklifini yeterli bulmadı
Bakan Fidan'dan İran ve Pakistan teması
Trump'a saldırı girişimi İran ile bağlantılı mı? Trump'tan açıklama
Saldırı sonrası Trump'tan dünyaya "İran" mesajı: Hiçbir güç bizi bu savaşı kazanmaktan alıkoyamaz!
