Mezhepçi İran, Sünni Beluç halkını katlediyor!

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde halk cuma namazı sonrasında yine rejime karşı sokaklara döküldü.

Buna karşılık İran rejimine bağlı güvenlik güçleri, Belucistan'ın Haş şehrindeki protestoculara gerçek mermiyle ateş açtı.

Yerel kaynaklar, İran güçlerinin açtığı ateş sonucu 3 göstericinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Bölgeden elde edilen görüntülerde, göstericilerin yaralanan kişileri hastaneye taşımaya çalıştığı görülüyor.

İran güçlerinin açtığı ateşte bir çocuğun da yüzünden yaralandığı aktarılıyor.

Çatışmalar 30 Eylül Cuma günü, 15 yaşındaki Beluç bir kıza İran rejimine bağlı bir yetkilinin tecavüzü sonrası patlak veren olaylarla başladı.

Bugüne kadar Belucistan'ın çeşitli kentlerinde İran rejimi karşıtı protestolar baş gösterdi.

İran güçlerinin protestolara yönelik sert müdahalesi sonucunda 95 Sünni Beluç hayatını kaybetti, Saldırılarda toplamda 300'ü aşkın sivil de yaralandı.

İran'ın Sünni Beluç halkına yönelik katliamında son bilanço: 95 ölü 300'ü aşkın yaralı İran'ın Sünni Beluç halkına yönelik katliamında son bilanço: 95 ölü 300'ü aşkın yaralı

Bölgede internet ve telefon hatlarının kesildiği, iletişimin düzgün bir şekilde sağlanamadığı ifade ediliyor. Bu sebeple gerçek ölü ve yaralı sayısının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, ülkedeki protestolarda İran rejiminin sert müdahalesine yönelik eleştiriler getirdi.

Sünni alim İsmailzehi, İran'ın Sistan-Belucistan eyaletindeki Zahidan'da meydana gelen protestolarda halkın rejim güçlerince katledilmesinden ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i sorumlu tuttu.

İranlı Sünni alim: Zahidan'daki kanlı cumadan Hamaney sorumludur İranlı Sünni alim: Zahidan'daki kanlı cumadan Hamaney sorumludur

Zahidan kenti Cuma İmamı İsmailzehi ayrıca İran rejiminin önde gelen yetkililerin de bu katliamdan sorumlu olduğunu kaydetti.

İran Devrim Muhafızları, Sistan-Belucistan eyaletindeki protestolarda İran rejimi güvenlik güçlerince gerçekleşen katliamdan dini lider Ayetullah Ali Hamaney'i ve rejim yetkililerini sorumlu tutmasının ardından bölgede önde gelen Sünni alim Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'ye karşı tehdit mesajları yayımladı.

Devrim Muhafızlarının resmi haber sitesi Sepah News'te yer alan bir habere göre İsmailzehi, İran rejimine karşı 'kışkırtıcı' ifadeler kullanmakla ve bölgedeki Sünni Beluç halkını 'ayaklanmaya teşvik etmekle' suçlandı.

Sünni alim Mevlevi Abdulhamid'in İran'daki son duruma dair açıklamalarına, ülkedeki Şii kesimden destek mesajları yayımlanmıştı.