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İSLAM Mezar üstüne su dökmenin manası nedir? Kabrin üzerine su neden dökülür?
İSLAM

Mezar üstüne su dökmenin manası nedir? Kabrin üzerine su neden dökülür?

Mezar üstüne su dökmek ne anlama gelir, mezarın üzerine neden su dökülür? Ölüm her canlı için kaçınılmaz bir sondur. Ölüm Müslüman için bir kurtuluş, kafir için sonun başlangıcı elim verici bir azabın geçiş kapısıdır. Kişi öldüğünde kabire konur. Kabirin üzeri kapatıldıktan sonra cenaze yakınları yakında getirdikleri suyu mezarın üzerine döker. Mezarın üzerine su dökülmesi cenaze defini gerçekleştiren ve cenazenin kabire konulması sürecine katılanlarca da şahit olunmaktadır. Peki mezar üstüne su dökmenin manası nedir?

Yeniakit Publisher
2021-05-16 15:37:00 - 2021-05-16 15:38:22
Mezar üstüne su dökmenin manası nedir? Kabrin üzerine su neden dökülür?

Vefat eden kişinin kabre konulması sürecinde bütün işlemler tamamlandıktan sonra mezarın üstüne su dökülmesi sünnettir. Hz. Peygamber (asm) Efendimiz Sa‘d b. Muaz’ın cesedi defnedildikten sonra, kabrin üstüne su serpmişti.  Peygaamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Mısırlı Hazret-i Mâriye’den İbrâhîm adında bir oğlu dünyâya gelmişti. Hazret-i İbrâhîm, Tebük dönüşü hastalandı ve bir müddet sonra vefât etti. Allâh Resûlü - sallâllâhu aleyhi ve sellem- buna çok üzüldüler. Mübârek gözlerin den sessiz sessiz merhamet damlaları döküldü. Şöyle buyurdular: “Göz ağlar, kalp de mahzûn olur, ancak biz Rabbimiz’in râzı olacağı sözden başkasını söylemeyiz! Vallâhi ey İbrâhîm! Biz senin firâkınla çok mahzûnuz!” buyurdu. (Buhârî, Cenâiz, 44; İbn-i Sa’d, I, 138)

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) bir taş getirilmesini emretti ve onu kabrin başına dikti. Hazret-i İbrâhîm’in kabri böylece bir alâmetle belirlendi. Kabir üzerindeki yeşilliklerin orada yatan kimseye faydası olduğu ve onların ibadetlerinin onun defterine yazıldığı rivayet ediliyor.

Kabir üzerine oturmak günah mıdır?

İnsanın dirisi saygın olduğu gibi ölüsü de saygındır. Dolayısıyla ölülere saygı duyulması ve saygısızlık anlamı taşıyan davranışlardan kaçınılması gerekir. Bu itibarla, zaruret olmadığı sürece, mezarların üzerinden geçilmesi ve kabirlerin üzerine oturulması dînen uygun bir davranış değildir. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Sizden birinizin ateş üzerine oturup da bu ateşin elbisesini yakması, kabir üzerine oturmasından daha iyidir.” (Müslim, Cenâiz, 96) buyurmuşlardır. Ancak, kabrin kenarına oturulmasında bir sakınca yoktur.

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