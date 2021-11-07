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Spor Metin Şahin, güven tazeledi
Spor

Metin Şahin, güven tazeledi

Türkiye Tekvando Federasyonu Genel Kurulu'nda başkanlığa bir kez daha Metin Şahin seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 16:29:00 -
Metin Şahin, güven tazeledi

Türkiye Tekvando Federasyonu Genel Kurulu'nda başkanlığa bir kez daha Metin Şahin seçildi.

The Green Park Otel'de düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Metin Şahin ile dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi eski milli tekvandocu Bahri Tanrıkulu, seçimde yarıştı.

Seçimde 292 delege oy kullandı. Oyların 180'ini alan Metin Şahin, üst üste 6. kez seçim kazandı. Bahri Tanrıkulu ise 109 oy aldı. Üç oy da geçersiz sayıldı.

Görevde 2003 yılından bu yana bulunan Şahin, genel kuruldan bir kez daha güven oyu aldı.

Genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Metin Şahin, şunları kaydetti:

"Bu yarışı bize yakışır şekilde centilmence geçirdiğimiz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aslında, ana temelinde Türk örf, adet ve geleneklerinin olduğu anlamlı bir spor branşıyız. Bugün bize yakışanı yaptık. Bütün delegelerimize teşekkür ediyorum. Yolumuz açık. Allah'ın izniyle hedefimiz 2024. Biz bir aileyiz. Seçim burada bitti, artık herkes kucaklaşacak. Herkes bizim kardeşimizdir."

Diğer aday Bahri Tanrıkulu'yu da kürsüye çağıran ve el ele poz veren Şahin, "Bahri yıllarca sporculuğumuzu yaptı. Bugün centilmence yarıştı. Kendisini de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Metin Şahin başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu asil listesinde bulunan isimler şu şekilde:

Oktay Duymaz, Yusuf Alperen Ayar, Recep Temtek, Zafer Çoktan, Zülküf Türkoğlu, M. Kemal Bilim, Seyfullah Özdemir, Agah Kaya, Mustafa Yavuz Tezcan, Bekir Karaman, Behzat Bayram, Fatih Kabadayı, Gökhan Taşdelen, Mustafa Öztürk.

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