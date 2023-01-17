Meteoroloji'den beklenmedik kar fırtına uyarısı! Türkiye'yi sis, pus saracak! Ocak hava durumu listesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 19 ilde ‘sarı kod’ yayınlayarak fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Ayrıca hava sıcaklıklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz’in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

19 KENT İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji; İstanbul, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Düzce için sarı uyarı verdi. Bursa, Düzce, Sakarya gibi birçok Valilik yarın il genelinde beklenen kuvvetli fırtına konusunda uyarıda bulundu.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri, iptal edildi.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim: Bu kez hem tarih hem uyarı verdi!

Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir ise, "Kış mevsimiyle birlikte havaların soğumaya başladığını kaydeden Özdemir, “Amansız bir soğuk olayı şu anda görünmüyor. Ancak Ocak ayının 15’inden sonra soğuk bir hava dalgası kendisini gösterecektir. Belki bu tarihlerde İstanbul’da kar yağışı alabiliriz. Ancak çok büyük bir soğuk kütlesi şu anlık görünmüyor.

Tabii Ukrayna ve Sibirya üzerinden alçak basınç sisteminin değişikliğe uğraması durumunda tüm bu senaryolar değişebilir ve kar yağışı gelebilir. Ama çok uzun bir süre devam edecek bir soğuk hava dalgası görünmüyor” açıklamalarında bulundu.

İstanbul için Hava Durumu için TIKLAYINIZ