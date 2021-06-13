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Yerel Meteoroloji açıkladı! Yarın 5 bölgeye geliyor
Yerel

Meteoroloji açıkladı! Yarın 5 bölgeye geliyor

Meteoroloji’den yurdun 5 bölgesindeki bazı kesimlerde yarın sağanak bekleneceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 15:19:00 -
Meteoroloji açıkladı! Yarın 5 bölgeye geliyor

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Çorum çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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