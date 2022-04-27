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Yerel Metan gazından zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Metan gazından zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe ilçesinde hayvan foseptiği çukurundaki metan gazından zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 22:52:00 -
Metan gazından zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe ilçesinde hayvan foseptiği çukuruna giren ve metan gazından zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kafaca Mahallesi Pürem Sokak’ta bulunan hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikteki 4 kişi hayvan foseptiği çukurundaki tahtaları sökmek istedi. Çukura giren İlkay Altındal, Kenan Can, Taner Karaçin ve Tuncay Altındal bir süre sonra rahatsızlandı.

İlk belirlemelere göre çukurdaki metan gazından zehirlendiği tahmin edilen 4 kişi ambulanslarla Muğla’daki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede hayatlarını kaybettiler

Gazdan zehirlenen İlkay Altındal, Taner Karaçin ve Kenan Can kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Tuncay Altındal ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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