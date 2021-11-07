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Spor Mesut Özil'in yeni adresi netleşti... Bu kez geri çevirmedi
Spor

Mesut Özil'in yeni adresi netleşti... Bu kez geri çevirmedi

Fenerbahçe'de yeteri kadar süre alamadığı için Teknik Direktör Vitor Pereira ile sorun yaşadığı iddia edilen yıldız oyuncu Mesut Özil'e Katar'dan teklif var. Sezon başı teklifi reddeden Özil'in bu kez gelen teklifi değerlendirmeye aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 15:13:00 -
Mesut Özil'in yeni adresi netleşti... Bu kez geri çevirmedi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü 10 numarası Mesut Özil'e Katar ekipleri yeniden kanca attı. İlk etapta teklife sıcak bakmayan Özil, Vitor Pereira ile arasındaki soğukluk sürerse ayrılık çanlarını çalacak.

Real Madrid ve Arsenal döneminde de isteyen Al Sadd, bir kez daha nabız yoklamaya başladı. İlk etapta net cevap vermeyen deneyimli on numara, kapıyı hemen kapatmadı. bir süre daha Fenerbahçe'deki durumuna bakacak.

Sorun devam ederse ayrılacak

Vitor Pereira ile aradaki soğukluğun devam etmesi halinde ise Mesut Özil'in, yönetime başvurarak Katar'a gitmek için izin isteyeceği öğrenildi.

 

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