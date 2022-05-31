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Spor Mesut Özil'den ayrılık iddialarına cevap
Spor

Mesut Özil'den ayrılık iddialarına cevap

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, çok çalışıp kendini hazır tutacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 22:19:00 -
Mesut Özil'den ayrılık iddialarına cevap

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, son dönemde geleceğiyle ilgili çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı.

Mesut Özil, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Açıklama yapmam zorunlu oldu"

"Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım."

"Bu kararım çok net ve kesindir"

"Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir."

"Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe’dir"

"Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe’dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla."

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