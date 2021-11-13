Mesut Özil siyasete mi atılıyor? Ahmet Çakar bombayı patlattı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil için "Artık ticari işlerini bırakıp Fenerbahçe'ye odaklanması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar tartışılan bu sözlerle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Türk futbolunun duayen ismi, "Fatih Terim ve Sergen Yalçın da Vitor Pereira kadar zirvenin uzağında ancak sadece Fenerbahçe'nin hocası eleştiriliyor" yorumlarıyla ilgili de konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Pereira'ya sahip çıktı ve "G.Saray derbisini kaybetsek bile değişim düşünmüyorum" dedi. Bu sözler için yorumunuz nedir?

"Bana göre büyük hata. Zaten gün gelecek Pereira'yı göndermek zorunda kalacaksın. Dolayısıyla milli arada göndermiş olsaydı çok daha akıllı ve stratejik bir iş yapmış olurdu. Aslında Ali Koç, öyle kötü danışmanlara sahip ki ne algı yönetimini ne de stratejik yönetimi doğru yapamıyorlar.

Vücut dilinden, oturuş şeklinden tutun da programı sunan spikere yaptığı davranışlara kadar bazen çok itici olabiliyor ve üstelik Fenerbahçe'de oynamış, futbolu bırakmış yorumculara da 'İlkesiz' davranın diyor. 'Objektif davranmak sizin neyinize' demeye getiriyor. Bunların hepsi ama hepsi ağır stratejik hata."

Mesut Özil için Türkiye'deki en keskin eleştiriyi belki de Başkan Ali Koç yaptı ve "Ticaret yerine oyunu ile ilgilenirse daha iyi olur" dedi. Bu sözler Mesut'u nasıl etkiler? Daha verimli mi olur yoksa olumsuz mu etkilenir?

"Bu da yüzde 100 stratejik bir hata. Sayın Koç zannediyor ki 'Mesut'a ben böyle söyleyince Mesut yola gelir, daha iyi çalışmaya başlar'. Kesinlikle doğru değil. Mesut futbolda her şeyi yalamış yutmuş. Alman Milli Takımı, Real Madrid, İngiltere Premier Ligi... Umurunda mı?

'Gelip paramı kazanayım, olursa da belki siyasete girerim' planı içinde. Şimdi ne olacak? Mesut ne düşünüyor? İçin için diyor ki 'Başkan beni taraftara sattı, beni odasına çağırsa söylese belki problem olmayacaktı ama şimdi benim oynayamama nedenimden dolayı taraftarla beni karşı karşıya getirdi'.

Bence Ali Koç ile Mesut arasındaki testi de kırıldı. Zor tamir olur. Üstelik bu hareketle Mesut-Vitor Pereira soğuk savaşında da ister istemez Pereira'nın yanında taraf oldu. Şimdi Mesut ne yapacak biliyor musunuz, 'Umurumda mı dünya!' diyecek.

İdmanına gidecek gelecek, kaçıncı dakikada oyuna girerse oynayacak, tüm motivasyonunu kaybetmiş bir Mesut olarak F.Bahçe'de devam edecek. Haaa belki de ben yanılıyorum, Ali Koç'un bu çıkışı belki de Mesut'u tahrik edip daha fazla motive olmasını da sağlayabilir."

Fatih Terim demek Galatasaray demek

Şöyle bir düşünce var; 'Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş zirvenin uzağındalar, yani üç takım da başarısız ama sadece Fenerbahçe ve Pereira eleştiriliyor' diye... Fatih Terim ve Sergen Yalçın başarılı mı sizce? Yoksa gündemdeki takım Fenerbahçe olduğu için mi bu kadar çok eleştiri var?

"Hayatın gerçeği bu. Beşiktaş geçen senenin şampiyonu, Sergen Yalçın'ın kredisi çok fazla. Buna rağmen de az çok eleştiriliyor. Galatasaray'a gelirsek, Fatih Terim demek Galatasaray demek. Fatih Terim demek Galatasaray'da maksimum kredi demek. G.Saray'ın başkan ve yöneticileri kağıt üzerinde Terim'in patronları gibi görünse de aslında Terim birçoğunu ilkokul talebesiyken tanımış.

Üstelik Fenerbahçe 7 senedir şampiyon olamıyor. Ali Koç'lu Fenerbahçe'nin ise bırakın şampiyonluğu, bir kupası bile yok. Pek tabii ki en az kredisi olan takım F.Bahçe, Ali Koç yönetimi ve Vitor Pereira'dır."

Cebelitarık'a çok gol atmalıyız

Türkiye bugün Cebelitarık ile oynayacak. Sonra Karadağ maçı var. Şansımız az ama umudumuz var. Genel bir değerlendirme yapar mısınız?

"İki maçı da kazanmalıyız. Üstelik Cebelitarık'ı 7-8 ile geçelim ki genel averajımızı Norveç'in üstünde tutmayı başaralım. İkinci olabiliriz. Ama ikinci olmak da yetmiyor. Daha sonra da play-off oynayacağız ki bence Dünya Kupası'na gitmek çok zor görünüyor. Ama yapılması gereken ilk şey, Cebelitarık'ı en az 7-8 farklı yenelim. Sonra da Norveç'in Hollanda'ya puan kaybedebileceğini öngörerek Karadağ'ı yenmeye gidelim, ondan sonra güzel kuralar çekelim diye dua edelim."

-Yeni Merkez Hakem Kurulu'nu nasıl buldunuz? Başarılı olabilirler mi?

"Ferhat Gündoğdu'yu hiç tanımam, yolda görsem tanımadığım gibi maalesef adını da MHK Başkanı olarak atandığında ilk kez duymuş oldum. Araştırmalar yaptım, kötü şeylere ulaştım. Şu anda bunları yazmıyorum ama o MHK ve başkanı için ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar hakemler sahada hata yaptığı an korkunç dosyalar açılacak. İşin ucu Nihat Özdemir'e kadar gidebilecek bir tablo."