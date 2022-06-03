Mesut Özil şimdi yandı! Jesus'tan şok karar...

Fenerbahçe'nin 1 yıllığına anlaşmaya vardığı teknik direktör Jorge Jesus, takıma katılır katılmaz kurallarını yönetime sundu. Jorge Jesus'un hiçbir futbolcuya ekstra izin verilmeyeceğini yöneticilere ilettiği belirlendi. Bu gelişme en çok, sık sık ülke değiştiren Mesut Özil'i etkileyecek.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, takım yönetiminde bazı kurallar belirledi. Salı gecesi İstanbul'a ayak basan dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Türkiye'deki yeni görevine çok hızlı bir giriş yaptı. Jorge Jesus'un belirlediği 4 kuralı başkan Ali Koç yöneticilerle yaptığı görüşmede çok net bir şekilde aktardığı ortaya çıktı.

EKSTRA İZİN YOK

Takvim'in haberine göre, tecrübeli hoca 13 Haziran'da başlaması planlanan yeni sezon hazırlıklarında tüm futbolcuları istisnasız olarak görmek istiyor. Jesus'un hiçbir futbolcuya ekstra izin verilmeyeceğini yöneticilere ilettiği belirlendi.

HER FUTBOLCUYU GÖRECEK

67 yaşındaki teknik adam, futbolcuların geleceğiyle ilgili tüm kararları bizzat verecek. Jesus bu nedenle tüm isimlerle ilgili kesin bir kanıya varmadan oyuncu satışı yapılmasını istemiyor.

TRANSFERDE TEK YETKİLİ

Transferde tek yetkili olacağı konusunda bizzat Başkan Ali Koç'tan söz alan Jorge Jesus'un belirlediği liste üzerinden tüm çalışmalar yürütülecek.

YERLİ ANTRENÖR İSTEMİYOR

Başarılı teknik adamın ayrıca şu anda teknik ekibinde yerli bir isim istemediği ve sadece daha önce görev yaptığı 6 yardımcısıyla beraber çalışacağı ifade edildi. Ancak bu kararın önümüzdeki günlerde yeniden gözden geçirilebileceği ve Jorge Jesus'un gerek duyması halinde yerli bir antrenörün Samandıra'da iş başı yapabileceği öğrenildi.