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Spor Mesut Özil kulüp satın aldı
Spor

Mesut Özil kulüp satın aldı

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Meksika'nın Necaxa kulübüne ortak oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 13:15:00 -
Mesut Özil kulüp satın aldı

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, futbol takımı sahibi oluyor. Özil’in satın alacağı Meksika Ligi’nde son sırada yer alan Necaxa Kulübü'nün ortakları arasında oyuncu Eva Longoria ve model Kate Upton da yer alıyor.

Hürriyet'in haberine göre, birçok alanda kendi markasını oluşturan tecrübeli futbolcu bu defa Meksika Süper Ligi takımlarından Necaxa'nın hissedarlarından biri oldu. Daha önce ABD'de işbirliği yaptığı işadamlarından Al Tylis ve Sam Porter başta olmak üzere manken Eva Longoria, model Kate Upton ve eşi beyzbolcu Justin Verlander ile beraber yatırım yapan Mesut, böylece Meksika'dan futbol takımı sahibi olan ilk Türk oldu.

Brezilya'daki Dünya Kupası Şampiyonluğu'ndan sonra Meksika'da müthiş bir hayran kitlesine sahip olan Özil, Real Madrid forması giydiği dönemde de Meksika'da popülaritesini iyice artırdı. Bu nedenle Meksika Ligi'ne ilgi duyan Mesut, fırsatı kaçırmayarak böyle bir yatarıma ortak olma kararı aldı. Necaxa bundan böyle 32 yaşındaki futbolcunun kariyeri boyunca kazandığı şampiyonluklardan edindiği tüm tecrübe ve birikimlerinden faydalanacak. Meksika Süper Ligi'ni sadece ABD'den tam 40 milyon kişi izliyor.

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