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Spor Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
Spor

Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Mesut Özil hangi takımla anlaştı? Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı yönündeki iddiaların ardından futbolseverler 'Mesut Özil hangi takımla anlaştı?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Mesut Özil hangi takımla anlaştı?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 11:13:00 - 2021-11-07 11:13:54
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Peki, Mesut Özil hangi takımla anlaştı? Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Katar ekipleri Mesut Özil ile yakından ilgileniyor. Teknik dirökter Vitor Pereira ile sorun yaşadığı belirtilen ve sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Mesut Özil ile Al Sadd'ın ilgilendiği ileri sürüldü. Al Sadd yetenekli futbolcuyu Real Madri ve Arsenal zamanında da renklerine bağlamak istemişti. İddiaya göre Mesut'un şimdilik teklifi değerlendirdiği ve Vitor Pereira'nın kendine olan tavrına göre karar vereceği öğrenildi.

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