Mesut Özil: Burada önemli olan Jorge Jesus değil

İsmail Kartal'ın raporuyla Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil için teknik direktör Jorge Jesus da kapıları kapadı. Dünyaca ünlü hocanın bu kararının ardından yıldız futbolcu yönetime rest çekti ve sözleşmesindeki maddeyi işletmek için harekete geçti. Mesut Özil'in sözleşmesinde bulunan "Kadro dışı kalsa da takım ile birlikte çalışır" maddesini yürürlüğe sokacağı öne sürüldü.

"Burada önemli olan Jorge Jesus değil"

Jorge Jesus kendisi için düzenlenen imza töreninde Mesut Özil'in durumuna ilişkin, "Futbolda geçmişte başardıklarınız çok önemlidir. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil, gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe." ifadelerini kullanarak yıldız futbolcunun takıma geri dönüşünün önünü tamamen kapattı.

"Sözleşmemin sonuna kadar buradayım"

Fenerbahçe ile 2024 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Mesut Özil, bu gelişme üzerine sarı lacivertli yönetime "Hiçbir yere gitmeyeceğim. Sözleşmemin sonuna kadar buradayım" diyerek rest çekti.

Mesut Özil, kendisi gibi kadro dışı kalan Ozan Tufan ile birlikte takımdan ayrı olarak antrenman yapıyordu. Tecrübeli futbolcu, af ihtimalinin ortadan kalkmasının ardından, sözleşmesinde bulunan 'kadro dışı kalsa da takım ile birlikte çalışır' maddesini işleteceğini ve sezon açılışında takımla birlikte olarak yeni sezon hazırlık kampına da katılacağını yönetime bildirdi.