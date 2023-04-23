Mesut Hakkı Caşın'dan Altay Tankı analizi: Türkiye artık dünya savunma pazarına girmiştir

Türk ordusu tank yaptı, bu çok önemli bir şey. Bugüne kadar Alman ve Amerikan tanklar kullandı Türkiye, bi ara İngiliz tanklarını da kullandık. Milli tankın kullanması Türk Kara Kuvvetleri'ne farklı bir güçte katacaktır.

Hem Ukrayna hem de Rus ordusu T serisi tanklar kullanıyor. İstediğiniz kadar uçağınız olsun, mekanize topçu ve tank sistemleriniz olmadığı sürece ileriye gidemezsiniz.

Cumhurbaşkanı'nın söylediği şu çok önemli, "Almanlar bizim müttefikimiz olmasına rağmen PKK ile mücadele ettiğimiz için bize Leopar tanklarını vermedi" yerli tank ile bunun önüne geçeceğiz.

Bu protatik 10 yıl öncekinden çok gelişmiş durumda. Kara Kuvvetlerinin yapabileceği bütün harekatlara destek olabilecek bir tank bu. Bu Türkiye'nin tam bağımsızlığı, Türkiye'nin küresel bir güç olması yolunda önemli bir adım.

Türkiye bu yaptığı tankı dünyaya satacak. Türkiye artık dünya savunma pazarına girmiştir. Hem işçilerimiz hem mühendislerimiz artık bu pazara girmiştir.

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Yunanistan, Amerika'nın ikinci el tenekelerini alacağını yerine onlara tankları satabiliriz. Artık Türkiye hem kamu-özel sektör entegrasyonu bakamınından hem de bu bakımdan Dünyadaki 10 ülke arasına giriyoruz.

Bütün işçilerimizi ve mühendislerimizi kutluyorum.