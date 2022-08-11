Mesleki eğitim merkezleri gençler için büyük fırsat

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yapılan iş birliği sayesinde ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmenin yanı sıra genç işsizlik oranının düşürülmesi hedefleniyor. “Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü”, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle imzalandı. Bakan Özer törende yaptığı konuşmada, TOBB’un eğitimdeki en büyük paydaşları olduğunu belirterek, mesleki eğitimin ayağa kaldırılmasında ilk hamle olan, “81 ilde 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Projesi”nin de TOBB ile hayata geçirildiğini anımsattı.

81 ilde aranan çırağı işletmelerle buluşturalım

Özer, toplantıdaki sektör temsilcilerine hitaben şunları söyledi:

“Tüm Türkiye’nin 81 ilinde sektörle doğrudan temas kurarak aradığı çırağı hızlı şekilde işletmelerle buluşturalım. Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran öğrencilerimize biz iki aylık süre veriyoruz, ‘İşletme bul’ diye. Çoğu zaman da çoğu yerde işletme bulmakta sıkıntı yaşıyor gençlerimiz. İşte artık bu iş birliği protokolüyle mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran öğrencilerimiz doğrudan işletmelerle eşleştirilmiş olacak. Böylece sadece ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyeceğiz aynı zamanda genç işsizlik oranını hep birlikte OECD ortalaması olan yüzde 15’lere düşüreceğiz.”

Hisarcıklıoğlu’ndan işverenlere davet

TOBB Başkan Hisarcıklıoğlu ise özel sektörün mesleki eğitim merkezlerinden daha çok istifade etmesi gerektiğini belirterek “Ben bu kapsamda gençlerimizi, mesleki eğitim merkezlerine kayıt olmaya, işverenlerimizi de mesleki eğitim merkezlerinden öğrenci almaya davet ediyorum. Devletimiz, mesleki eğitim merkezlerindeki her bir öğrenci için asgari ücretin 3’te 1’i oranında destek veriyor, son sınıfta bu destek asgari ücretin yarısına yükseliyor” dedi.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü, Özer ve Hisarcıklıoğlu tarafından imzalandı.

Protokol, mesleki eğitim merkezleri ile TOBB’a bağlı oda-borsaların eşleştirilmesini, söz konusu merkezlerdeki öğrenci sayısının artırılmasını, oda-borsa üyesi şirketlerin bu merkezlerden daha fazla öğrenci almasını öngörüyor.