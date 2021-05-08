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İSLAM Mescidi Aksa’yı kim yaptı?
İSLAM

Mescidi Aksa’yı kim yaptı?

Mescidi Aksa nerede? Pek çok Müslüman Mescidi Aksa’nın nerede bulunduğunu, ne zaman ve kim tarafından yapıldığını merak ediyor. Peki, Mescidi Aksa’yı kim yaptı?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 08:53:00 -
Mescidi Aksa’yı kim yaptı?

Müslümanların ilk kıblesi olarak kabul edilen Mescidi Aksa’nın tarihi merak ediliyor. Peki, Mescidi Aksa ne zaman yapıldı?

Mescidi Aksa’yı kim yaptı?

Mescidi Aksa, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesi'nde bulunuyor. Müslümanların ilk kıblesi olarak bilinen Mescidi Aksa MS 705 yılında inşa edilmiş.

Mescid-i Aksa Müslümanlar'ın ilk Kıble yönüdür. Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Aksa hakkında şöyle bir kısım vardır: "Kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan (Mekke'den), kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya (Kudüs'e) götüren Allah'ın şânı ne yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür."

Hz. Muhammed ise Mescid-i Aksa için şu sözleri söylemiştir: "Yolculuk ancak şu üç Mescid'den birine olur: Benim şu mescidime (Mescid-i Nebevî), Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya.''

Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanlar için kutsal bir yer değildir. Aynı zamanda Yahudiler için de Mescid-i Aksa en kutsal yerdir.

Yapılmasına Hz. Davud döneminde başlanan mübarek yerin yapımını Hz. Davud tamamlayamadan vefat etmiştir. Yarım kalan yapıyı tamamlama görevi Hz. Davud’un oğlu Hz. Süleyman’a kalmıştır.

Babasının ölümü ardından inşaatı tamamlamak isteyen Hz. Süleyman 12 mahalleden oluşan Kudüs şehrini işlerinde iyi bilinen inşaat işçilerini bularak kısa sürede tamamlatmıştır. Tüm inşaatının bitmesi 7 yıl sürmüştür. 

Mescidi Aksa ne zaman inşa edildi?
Mescidi Aksa ne zaman inşa edildi?

İSLAM

Mescidi Aksa ne zaman inşa edildi?

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