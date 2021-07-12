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Yerel Mersin'de yakalanan DEAŞ'lılar yakalandı
Yerel

Mersin'de yakalanan DEAŞ'lılar yakalandı

Mersin merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 16:03:00 -
Mersin'de yakalanan DEAŞ'lılar yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü içerisinde çeşitli birimlerde (sözde asayiş ve muhasebe) faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 5 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Mersin, Adana ve Antalya'da adreslerini belirlediği 5 şüpheliyi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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