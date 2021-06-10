Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke, Erdemli, Tarsus, Mezitli ve Anamur ilçelerinde Hint keneviri yetiştirdikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, 5 ilçede düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların adreslerinde bir miktar uyuşturucu, Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.