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Yerel Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Yerel

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 09:37:00 -
Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke, Erdemli, Tarsus, Mezitli ve Anamur ilçelerinde Hint keneviri yetiştirdikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, 5 ilçede düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde bir miktar uyuşturucu, Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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