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Yerel Mersin'de torbacı operasyonu! Gözaltılar var
Yerel

Mersin'de torbacı operasyonu! Gözaltılar var

Mersin'de 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 16:43:00 -
Mersin'de torbacı operasyonu! Gözaltılar var

Mersin'de 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Mezitli ve Erdemli ilçelerinde torbacılık yaptığı belirlenen 6 şüpheli belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada ise 1 kilo 780 gram esrar, 246 gram metamfetamin, 142 adet uyuşturucu hap, 640 kök kenevir, 2 tabanca, 4 av tüfeği ve suçtan elde edilen 3 bin 250 TL ele geçirildi.Soruşturma sürüyor.

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