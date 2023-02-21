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Eğitim Mersin'de okullar tatil edildi
Eğitim

Mersin'de okullar tatil edildi

Hatay'da meydana gelen depremin hissedildiği Mersin'de okullar 1 gün tatil edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 00:01:00 -
Mersin'de okullar tatil edildi

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin şiddetli şekilde hissedildiği Mersin'de okullar 1 gün tatil edildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Mersin Valiliği, "Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitimöğretime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

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