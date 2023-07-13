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Yerel Mersin’de milyonlarca lira değerinde kaçak polyester kumaş ele geçirildi!
Yerel

Mersin’de milyonlarca lira değerinde kaçak polyester kumaş ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2023-07-13 02:04:00 -
Mersin’de milyonlarca lira değerinde kaçak polyester kumaş ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda, 9 milyon 300 bin Türk Lirası değerinde polyester kumaş ele geçirildi. Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde tespit edilen kaçak kumaşlara el konuldu.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ticari eşya kaçakçılığına yönelik ithalat beyannameleri üzerinden gerçekleştirdikleri incelemeler neticesinde kumaş ithalatçısı bir firma yakın takibe alındı.

Yapılan incelemelerde Çin’den ithal edildiği belirlenen polyester kumaşların söz konusu firma tarafından gümrük idaresine gerçek miktarından oldukça eksik beyan edildiği tespit edildi. 84 bin metrekare olarak beyan edilen kumaşa yönelik tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Yürütülen operasyon neticesinde, söz konusu miktar dışında beyan harici olduğu tespit edilen 267 bin metre kaçak kumaş ele geçirildi. Yakalanan kaçak kumaşların 9 milyon 300 bin Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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